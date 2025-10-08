ДСБ предлага премахване на почивните понеделници

Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
15 коментара
А какво пречи просто да спрат на държавните хрантутници да им вдигат заплатите всяка година с 15-50%? Ай ще ви се не знае, все на чужд гръб живеете. Единствените данъци, които трябва да се вдигат в България - това са данък за имот. Балонът там и без това е надут до такава степен, че младите семейства няма как да се сдобият с апартамент. Това е лошо за всички, защото именно те са работната сила в момента, а и в бъдеще.
И да нямаме държава като нашата, щото колкото и да се погерманчваме персонално, накрая едно прасе яде ябълките
Те и да внесат, с тукашната организация на работа и техническо обезпечение, пак крайния резултат няма да е германски.
Бегсй от тука пожълтял невролог такъв.
Кво се газираш, ма, чак ти набъбнаха брадавиците! В Карлуково и без това нямате отпуски!
А на бас , че тука всичкото б..клук ще е ЗА. Щото са пенсии миришещи на мокра пръст и това не ги касае.
Българският работодател като е на печалба, не реинвестира парите в подобряване на средствата за производство и повишаване на производителността, ами си купува Бентли. Ако му облагаме печалбата с висок данък и му обещаваме данъчни облекчения при реинвестирането ѝ (както правят в развитите държави) няма да сме на тоя хал.
А какво толкова пречи да приемем препоръките на МВФ за премахване на максималния осигурителен доход, прилагане на прогресивна данъчна ставка и увеличаване на корпоративния данък? На практика от 15 години го караме на еврофондове и държавата не събира пари да се издържа, освен от най-бедните и уязвимите.
Работниците са инструменти. Ако търсим кой е с ниска производителност, това е бизнеса. Като искат производителност като в Германия да си внесат германци да видим колко ще им плащат?
Жалко, че майка ти не е ползвала контрацептиви на работното си място.