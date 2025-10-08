 Прескочи към основното съдържание
ДСБ предлага премахване на почивните понеделници

15 коментара
Снимката е илюстративна
Демократи за силна България (ДСБ) внесоха в парламента два законопроекта, насочени към ограничаване на бюджетния дефицит и намаляване на разходите в държавата.
 
Инициативата е заради риска страната да приключи годината с бюджетен дефицит над 5%, а догодина той да достигне 8%.
 
"Това означава или ново вдигане на данъци, или рекордно поемане на дългове – нещо, на което ние като дясна партия се противопоставяме. В кризисни времена се съкращават разходи, а не се трупат заеми. Създава се усещане, че Иван Костов трябва отново да идва на власт, за да оправя публичните финанси“, заяви пред журналисти в парламента депутатът Йордан Иванов, цитиран от БГНЕС. 
 
Първото предложение на ДСБ предвижда 15% съкращение на държавната администрация, което би засегнало близо 20 000 служители. 
 
Законопроектът задължава Министерския съвет да изготви стратегия за създаване на малка, модерна и електронна администрация, в която кариерното израстване се базира на заслуги, а не на партийна принадлежност.
 
Вторият законопроект цели отпадане на допълнителните почивни понеделници, когато национални празници се падат в събота или неделя. По данни на работодателски организации всеки такъв ден струва на бюджета около 250 млн. лева – сума, която би могла да покрие например увеличенията на заплатите за млади медици, за които в момента се търсят средства, обясниха от партията.
 
Според ДСБ България трайно има под 250 работни дни годишно, докато средното ниво в ЕС е около 253 дни. 
 
"Ако искаме да живеем като германците, трябва да работим като тях. Това са непопулярни, но необходими мерки“, коментира Йордан Иванов.
 
Предлаганите промени са насочени към фискална дисциплина, модернизиране на администрацията и повишаване на икономическата продуктивност, вместо към увеличаване на данъци или поемане на нови заеми, заявяват вносителите. 

Ключови думи

администрация ДСБ Йордан Иванов
15 коментара

  1. T.M.
    #15
    Отговор на коментар #8

    А какво пречи просто да спрат на държавните хрантутници да им вдигат заплатите всяка година с 15-50%? Ай ще ви се не знае, все на чужд гръб живеете. Единствените данъци, които трябва да се вдигат в България - това са данък за имот. Балонът там и без това е надут до такава степен, че младите семейства няма как да се сдобият с апартамент. Това е лошо за всички, защото именно те са работната сила в момента, а и в бъдеще.

  2. ASSHOW
    #14
    Отговор на коментар #3

    И да нямаме държава като нашата, щото колкото и да се погерманчваме персонално, накрая едно прасе яде ябълките

  3. ASSHOW
    #13
    Отговор на коментар #7

    Те и да внесат, с тукашната организация на работа и техническо обезпечение, пак крайния резултат няма да е германски.

  4. valentinа пuamova
    #12
    Отговор на коментар #11

    Бегсй от тука пожълтял невролог такъв.

  5. Animals As Leaders
    #11
    Отговор на коментар #4

    Кво се газираш, ма, чак ти набъбнаха брадавиците! В Карлуково и без това нямате отпуски!

  6. valentinа пuamova
    #10

    А на бас , че тука всичкото б..клук ще е ЗА. Щото са пенсии миришещи на мокра пръст и това не ги касае.

  7. variomatic
    #9
    Отговор на коментар #7

    Българският работодател като е на печалба, не реинвестира парите в подобряване на средствата за производство и повишаване на производителността, ами си купува Бентли. Ако му облагаме печалбата с висок данък и му обещаваме данъчни облекчения при реинвестирането ѝ (както правят в развитите държави) няма да сме на тоя хал.

  8. variomatic
    #8

    А какво толкова пречи да приемем препоръките на МВФ за премахване на максималния осигурителен доход, прилагане на прогресивна данъчна ставка и увеличаване на корпоративния данък? На практика от 15 години го караме на еврофондове и държавата не събира пари да се издържа, освен от най-бедните и уязвимите.

  9. Honest John
    #7

    Работниците са инструменти. Ако търсим кой е с ниска производителност, това е бизнеса. Като искат производителност като в Германия да си внесат германци да видим колко ще им плащат?

  10. Крадливото циганче
    #6
    Отговор на коментар #5

    Жалко, че майка ти не е ползвала контрацептиви на работното си място.

