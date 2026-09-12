Дуплантис, Ингебригтсен, Ръсел и Магучих поведоха парада на най-богатото атлетическо шоу

Световните рекордьори в дисциплините си - Арман Дуплантис, Ярослава Магучих, Масай Ръсел, Якоб Ингебригтсен и Джа'Коби Тарп поведоха парада на шампионите на първото Световно първенство по лека атлетика Ultimate в петък вечерта в Будапеща.

Не липсваха и изненади в прохладната и ветровита вечер в унгарската столица. Поднесе я 24-годишният германец Мерлин Хумел в хвърлянето на чук.

Общо осем финала в отделните дисциплини излъчиха абсолютните шампиони в първата от трите вечери на различното световно първенство. В него сили мерят само топ атлетите - актуалните олимпийски и световни първенци и победителите в Диамантената лига, а останалите влизат по ранкинг.

Световни рекорди в първата вечер нямаше, макар че Дуплантис беше на косъм да преодолее 6.32 метра. Студеното време – около 15 градуса, в допълнение на дългия и изтощителен сезон все пак си казват думата.

Всички атлети бяха усмихнати и щастливи от първенството с най-големия награден фонд в царицата на спортовете – 10 млн. евро. Шампионът на шампионите получава чек от 150 000 долара, както и всеки един състезател спрямо класирането си.

САЩ грабна короната на 4х100 м смесена щафета

Първенството започна с надпреварата при смесените щафети на 4х100 м. Този път САЩ взеха реванш срещу Ямайка и с второто най-добро постижение в историята на тази нова дисциплина.

Само преди четири месеца американската щафета остана трета на Световното първенство по щафети в Ботсвана (2026 г.), където титлата беше за Ямайка с 39.62 секунди – нов световен рекорд.

В Будапеща американският квартет в състав Бейкър, Батъл, Линдзи и Уайт, изостана само на 2 стотни от секундата от върховото постижение, записвайки време от 39.64 секунди. Това им донесе чек от 80 000 долара. Единствено при щафетите шампионът не взима 150 000 долара.

Втори се наредиха ямайските спринтьори – Блейк, Клейтън, Голдсон и Смит, с време 39.72 секунди.

Битката за третото място беше между Великобритания и Канада, като европейският шампион надделя с 40.26 секунди.

Сензация при хвърляне на чук

Сензацията на вечерта поднесе германецът Мерлин Хумел в хвърлянето на чук, след като олимпийският и световен шампион Итън Кацберг не успя да запише нито един редовен опит.

При хвърлянията и хоризонталните скокове надпреварата се провежда по нов регламент. След първия кръг от два опита, канадецът не успя да запише нито един редовен. При първи си опит Кацберг хвърли чука над границата от 80 метра, но той падна попадна на извън очертанията на сектора. При втория опит уредът се заби в предпазната ограда и така олимпийският шампион отпадна от надпреварата. Кацберг обясни, че се е подхлъзнал и при двата опита и това е причината да не успее да направи нито един редовен.

До ранния следобед в Будапеща валеше дъжд и най-вероятно секторът не е бил напълно сух. Шампионът Мерлин Хумел също призна, че всички атлети са имали проблеми с мокрия кръг и е трябвало да се приспособяват към условията.

Мервин Хумел е шампион на шампионите на чук Сн.ЕПА/БГНЕС

24-годишният германец, който е вицесветовен шампион от Токио'2025 започна ударно състезанието с 81.46 метра още в първия си опит, който се оказа и шампионски.

Така Мерлин Хумел си върна на най-голямата надежда на домакините за титла Бенце Халас, който остана втори с 80.30 метра. Миналия месец унгарецът стана европейски шампион в Бирмингам, изпреварвайки германеца.

Трети се нареди олимпийският бронзов медалист Михайло Кохан от Украйна със 78.90 метра.

"Чувството е невероятно. Само преди две години бях сред първите осем в света, така че спечелването на сребърния медал на световното първенство миналата година беше огромно постижение за мен. Вече съм свикнал да бъда в челната тройка, но спечелването на титлата „Ultimate“ е нещо специално. Все още не мога да опиша какво изпитвам. Всички атлети имахме проблеми с мокрия кръг за хвърляне и трябваше да се адаптираме към условията. Веднъж паднах и повредих няколко камери, така че просто трябваше да се приспособя към състезанието и да запазя спокойствие", коментира Хумел след финала.

Невероятният Дуплантис

Шведската звезда Арманд Дуплантис, който преди дни пропусна финала на Диамантената лига в Брюксел заради болки в гърба, в петък вечер се появи в сектора на овчарския скок в Будапеща, за да добави поредната си титла към забележителната си колекция.

Мондо започна участието си на височина 5.60 м, след което пропусна 5.80 м и преодоля последователно 5.95 м, 6.05 м и 6.15 м от първите си опити, но все още имаше конкуренция в лицето на Емануил Каралис. Гръцкият атлет също преодоля 6.15 м, но след това не успя след един опит на 6.20 м и два на 6.25 м.

В същото време Мондо скочи от раз 6.20 м и вдигна летвата директно за нов световен рекорд на 6.32 м. Той получи пожелания за успех лично от Сергей Бубка по време на разговор с легендарния украински състезател пред публиката, преди да направи втория си опит на историческата височина от 6.32 м.

Мондо скачаше под звуците на авторската си песен "Злато", която е и официалният химн на първенството. В същото време Маноло скачаше под звуците на сиртаки. Публиката бурно аплодираше и двамата състезатели, които получиха овации и от конкурентите си на полето.

Тарп спечели 110 м с препятствия

Финалът на 110 м хърдели приличаше по-скоро на американско първенство, след като петима атлети от САЩ се класираха за него.

Световният рекордьор Джа'Коби Тарп спечели бягането с 12.94 секунди, въпреки че влезе с шесто време във финала. Първоначално изглеждаше, че друг американец - световният шампион Кордел Тинч, е спечелил титлата, след като победоносно вдигна ръце след финала. В крайна сметка фотофинишът отреди победа за Тарп с време 12.94 секунди при насрещен вятър от 0.6 м/сек, докато Тинч е изостанал с една стотна след него – 12.95 сек.

Това беше и единственото бягане за деня с фалстарт, при което беше отстранен европейският шампион Джейсън Джоузеф.

Трети се нареди друг американец Брадли Франклин с 13.01 секунди. На полуфинала той бяга 12.99 секунди и така стана петият атлет през сезона слязъл под гросмайсторската границата, което е рекорд. Този рекорд беше подобрен на финала, когато Тинч стана шестият мъж, постигнал по-добър резултат от тази граница.

Четвърти отново е американец Трей Кънингам с 13.08 секунди. Петият американец – Джамал Брайт не успя да финишира.

Така пети и шести на финала се наредиха японските хърделисти Татсуки Абе с 13.24 секунди и Рашид Муратаке – с 13.71 секунди.

"Звучи странно да си само колежански шампион, а след това да спечелиш Ultimate първенството, но с треньора ми искахме да дойдем тук и да победим - и успях с разлика от едно "накланяне" на тялото на финала", каза Тарп, който в края на септември ще навърши 21 години.

"Ако бях загубил това състезание, щеше да бъде единственият шампионат, който губя през тази година. Тичах с всички сили от последното препятствие до финалната линия, за да постигна целта си. В момента се вълнувам много повече за бъдещето си в леката атлетика, въпреки че все още посещавам учебни занятия. Можете ли да повярвате, че тази сутрин си написах домашното!? Беше по география, английски - от онези скучните неща. Тук се забавлявах много повече", допълни Тарп след успеха.

Тинч прояви великодушие в поражението. "Мислех, че съм успял...Това беше първият път през тази година, в който усетих, че бягам така, както го правех във всички състезания миналия сезон. Това първенство възможност да покажеш най-добрата версия на себе си, така че няма как да съм недоволен, че завършвам годината с най-доброто си постижение за сезона", каза световният шампион.

Ръсел грабна победата на 100 м препятствия

Без изненади световната рекордьорка Масай Ръсел спечели бягането на 100 метра с препятствия с време 12.22 секунди при вятър 0.1 м/сек. Втора остана бившата световна рекордьорка Тоби Амусан (Нигерия) с 12.34 секунди, а трета - европейската шампионка Надин Висер (Нидерландия) с 12.39 секунди.

Това беше 14-ата победа на Ръсел за сезона и девето състезание с време под 12.30 секунди.

"Когато подобрих световния рекорд казах, че работата още не е приключила, защото знаех, че ни предстоят още състезания – както миналата седмица, така и тази – независимо от рекорда", сподели Ръсел.

Това постижение имаше още по-голямо значение за Ръсел, която не успя да завърши полуфиналната си серия на Световното първенство в Будапеща през 2023 г.

"Да се върна тук, след като се ударих в препятствие през 2023 г., и сега да стана шампионка в Ultimate надпреварата, е начин да пренапиша историята си на това място...Преди време си тръгнах оттук много тъжна. Това беше първото ми световно първенство и фактът, че сега съм рекордьорка и олимпийска шампионка – с всички тези рекорди и отличия, и то постигнато на най-важното първенство, на същата писта – е доказателство за целия положен труд. Когато се случи провал, това всъщност не е истински провал, а просто временно препятствие, което те подготвя за победата", коментира Ръсел.

Неудържимият Якоб Ингебригтсен на 5000 м

Той изчакваше търпеливо и увеличи темпото едва в последните 100 метра, но когато Якоб Ингебригтсен реши да атакува, ефектът беше опустошителен. Действащият олимпийски шампион измина последните 100 метра за 12.60 секунди, за да спечели титлата на 5000 метра.

Норвежката суперзвезда финишира с време 12:59.24 мин., след като измина последната обиколка за 54.39 секунди, а последния километър – за 2:25 минути.

Световният шампион Коул Хокър (САЩ) остана втори с време 13:00.05 мин., на няколко метра зад победителя, а сънародникът му Паркър Улф зае третото място с 13:00.13 мин.

Темпото в началото беше стабилно, но не и бавно. Първият километър беше изминат за 2:39.77 мин., а границата от 3000 метра беше пресечена с контролирано време от 7:58.94 мин. В следващите обиколки скоростта се увеличи, като етиопецът Биниам Мехари поведе при преминаването на 4000-ия метър с време 10:33.25 мин.

Скоро след това австралиецът Кай Робинсън излезе начело, а Улф пое водачеството при биенето на камбаната за последната обиколка. В този момент Ингебригтсен се движеше пети и на няколко пъти погледна назад по време на правата отсечка, очевидно проверявайки позицията на Хокър, който отново беше блокиран в групата.

Когато оставаха 200 метра до финала, Ингебригтсен все още беше четвърти, но излезе външно при навлизането в последната права и впечатляващо ускори, оставяйки останалите далеч зад себе си, докато Хокър спечели битката за второто място.

"Не съм бягал много състезания на 5000 метра тази година, а и като цяло не съм участвал в много стартове, така че бях малко нервен", каза Ингебригтсен - носител на една олимпийска, две световни и четири европейски титли на 5000 метра.

Сега той ще насочи вниманието си към бягането на 1500 метра в неделя, където ще се изправи срещу Хокър и световния шампион за 2023 г. Джош Кер.

"Преди броени седмици казвах на екипа си, че сезон 2026 е напълно провален, но след това нещата започнаха да се подобряват. В крайна сметка набрах скорост. Извлякох много ползи от състезанията през последните седмици и бягането ми ставаше все по-плавно. Заради контузията се опасявах от най-лошото и не знаех дали изобщо ще мога да бягам, особено на такова ниво. Това е невероятно, изключително щастлив съм", каза Ингебритсен.

Хокър остана със смесени чувства. "Когато си на подиума, значи си способен да спечелиш – така се чувствам и аз, затова съм малко разочарован, но и щастлив, ако това звучи логично. Това е уникално първенство. Радвам се, че съм част от него, и очаквам с нетърпение неделя и старта на 1500 метра. Конкуренцията е невероятна и състезанието също ще бъде страхотно", заяви Хокър.

Улф остана доволен от третото си място, въпреки че не се чувстваше в най-добрата си форма. "Сигурно бих приел този бронз предварително, но определено съм разочарован, защото наистина вярвах, че имам шанс за победата. Днес краката ми просто отказаха в последните 100 метра – чувствах ги като "умрели" – така че съм доволен от резултата, но съм гладен за още успехи", каза Улф.

Могучих е №1 във високия скок

Украинската световна рекордьорка Ярослава Магучих спечели втора световна титла в унгарската столица, след като в петък грабна първата в историята титла в скока на височина на турнира "World Athletics Ultimate Championship" в Будапеща.

Олимпийската шампионка допусна само един неуспешен опит преди победната височина от 1.99 м, след което направи три опита на 2.04 м – височина, която щеше да подобри с един сантиметър собствения ѝ най-добър резултат в света за сезона.

В сблъсъка между действащата олимпийска Магучих и световна шампионка Никола Олислагерс, австралийката остана втора със 1.95 м.

Другата австралийска атлетка Елинор Патерсън и сръбкинята Ангелина Топич си поделиха третото място с постижение от 1.91 м.

"Толкова се гордея, че оставам в историята на световната лека атлетика. Това е първото първенство Ultimate и аз съм първият шампион в него – изключително щастлива съм", каза Магучих.

Розов пясък и победа на Япикино

Италианката Лариса Япикино увенча един сезон, белязан от класа и постоянство, с победа в скока на дължина при жените. Нейният първи опит от 6.90 м с попътен вятър от 0.6 м/с ѝ донесе голямата награда от 150 000 щатски долара.

В отсъствието на световната шампионка Тара Дейвис-Удхол, която трябваше да се оттегли след скорошна автомобилна катастрофа, Япикино спечели трофея Ultimate, изпреварвайки британката Джазмин Сойърс (6.78 м) и американката Алиса Джоунс (6.77 м).

Новят формат на Ultimate неизбежно криеше големи рискове и една от жертвите на този регламент стана американката Монае Никълс – шампионка от Диамантената лига. Тя започна с опит от 6.39 м, последва 6.33 м - опити, които я оставиха на 7-ма позиция, след като само първите шест състезателки получаваха право на трети опит, а само първите четири – на четвърти.

"Добавям нова титла към успехите на семейството ми и съм наистина щастлива, че спечелих още с първия си опит", каза Япикино, която миналия месец в Бирмингам завоюва и европейската титла. „

"Цялото състезание беше страхотно – винаги е важно да се обръща внимание на нас, скачачките на дължина, така че атмосферата беше чудесна, а публиката – невероятна. Обожавам розовия пясък. Може ли да го имаме по-често?", допълни тя.

Сойърс остана силно впечатлена от организацията на състезанието, макар и не напълно доволна от собственото си представяне.