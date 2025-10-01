Два автобуса от градския транспорт се блъснаха в Пловдив

Катастрофа с два автобуса на градския транспорт в Пловдив е станала в квартал "Тракия" в сряда сутринта, предаде БГНЕС.

Те се движили по линия №4 и са били пълни с пътници. По първоначална информация на единия шофьор му прилошало и се сблъскал в друг автобус по същата линия.

Наложило се е младо момче да счупи стъклото на вратата на автобуса, докато превозното средство било още в движение.

Нанесени са значителни материални щети, а младежът е с рана на ръката.