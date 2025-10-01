Два автобуса от градския транспорт се блъснаха в Пловдив

Катастрофа с два автобуса на градския транспорт в Пловдив е станала в квартал "Тракия" в сряда сутринта, предаде БГНЕС.
Те се движили по линия №4 и са били пълни с пътници. По първоначална информация на единия шофьор му прилошало и се сблъскал в друг автобус по същата линия.
Наложило се е младо момче да счупи стъклото на вратата на автобуса, докато превозното средство било още в движение.
Нанесени са значителни материални щети, а младежът е с рана на ръката.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.