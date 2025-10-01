Два завода на "Либхер" се разширяват и се местят край село Бенковски

Два завода на световния концерн "Либхер" се разширяват и поради тази причина се местят от икономическата зона "Тракия" край Пловдив с нейно подразделение "Марица" близо до сел Бенковски, съобщиха от компанията в сряда.

Разрастващите се заводи на "Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица" и "Либхер-Транспортейшън Системс Марица" ще се населят в изцяло нова сграда до края на 2027 г., за което година под един покрив в изцяло нова сграда от Пловдив и вече се търсят конструктори, електромеханици, монтажници, механици, машинни оператори, ИТ специалисти, инженери и техници за изграждане на бетоновъзли, специалисти по продажби, стратегически снабдители, редактори на техническа документация.

"Либхер-Транспортейшън Системс Марица" започва дейност през 2004 г. като отдел към вече съществуващата "Либхер-Хаусгерете Марица" - заводът за високотехнологични хладилници и фризери. През 2010 г. е основана като отделно дружество, което започва с производство на климатични, вентилационни и отоплителни системи за железопътната индустрия в с. Царацово. През годините капацитетите на производството се разширяват и допълват от нови продукти за транспортната индустрия. През 2016 г. стартира партньорството им с фирма Krone, чрез производството на иновативен продукт за хладилните ремаркета. През последните години компанията специализира в производството на различни продукти като електрически табла и електроника за управление на кранове и багери, произведени в рамките на концерна "Либхер".

До края на 2026 година предстои да бъдат внедрени и нови производствени капацитети за нуждите на авиационната индустрия. Очаква се повишение на монтажните дейности за въздушен контрол и системи за въздушно управление. Към днешна дата в "Либхер-Транспортейшън Системс Марица" работят около 300 човека, като се очаква в близката година броят им да нарасне до 400.

Служителите на "Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица" в момента са около 110, прогнозите сочат, че в следващите 3 години те ще станат 350. Фирмата започва дейност през 2019 г. като отдел към вече съществуващата "Либхер-Транспортейшън Системс Марица". През 2021 г. е основана като отделно дружество, с основна дейност производство на оборудване за бетоновози, което в момента е ситуирано на Кукленско шосе в Пловдив.

В следващите 2 години "Либхер-Конкрийт Технолоджи" ще прехвърли от германския си завод и производството на бетоновъзли. Заводът ще стане изцяло самостоятелен, като за целта ще се прехвърлят и всички позиции в развойната дейност, продажбите, стратегическото и оперативно снабдяване, производственото планиране, монтажа на бетоновъзлите при клиентите, сервизната дейност и други, посочва се още в съобщението на дружеството.