Двама български тенисисти достигнаха четвъртфиналите при юношите на US Open

Иван Иванов
Двама български тенисисти достигнаха 1/4-финалите на US Open при юношите.
 
Това са Иван Иванов и Александър Василев.
 
Иванов, който тази година спечели Уимбълдън, спечели на осминафиналите срещу Максимъс Дусолт (САЩ) със 7-6(3), 6-4.
 
На полуфиналите ще се изправи срещу Макс Шьонхаус (Германия).
 
Братовчедът на Григор Димитров - Александър Василев, пък победи на осминафиналите със 7-5, 4-6, 7-6(7) Ян Кумсат (Чехия).
 
В следващия кръг той ще играе срещу Андрю Джонсън (САЩ).
 

Иван Иванов тенис Александър Василев
