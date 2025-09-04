Двама български тенисисти достигнаха четвъртфиналите при юношите на US Open

Двама български тенисисти достигнаха 1/4-финалите на US Open при юношите.

Това са Иван Иванов и Александър Василев.

Иванов, който тази година спечели Уимбълдън, спечели на осминафиналите срещу Максимъс Дусолт (САЩ) със 7-6(3), 6-4.

На полуфиналите ще се изправи срещу Макс Шьонхаус (Германия).