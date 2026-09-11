Двама лекари са задържани за смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис

Гръцката полицията е задържала двама лекари, които са разследвани във връзка със смъртта на 54-годишния гръцки певец Йоргос Мазонакис, съобщи електронното издание на в. "Катимерини", цитирано от БТА.

Те може да бъдат обвинени в причиняване на смърт по непредпазливост, посочва изданието.

Според първоначалната информация Йоргос Мазонакис е починал от сърдечен арест след час в частна клиниката за плазмафереза. Това е процедура, при която след след "извеждане" на кръвта от тялото част от плазмата се отделя и се заменя с донорска плазма или белтъчни разтвори. Все още не е установено дали певецът действително е бил подложен на процедурата.

При претърсването на частната клиника разследващите са открили два апарата за плазмафереза, а Атинският лекарски съюз е заявил, че инсталирането на такива апарати в клиника не е разрешено без необходимите лицензи. Министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис каза още в сряда, че клиниката е работела с лиценз за обща медицинска практика и не е имала право да извършва въпросната процедура.

До ареста на лекарите се е стигнало след сериозни несъответствия между събраните в хода на разследването доказателства и показанията, дадени пред полицията от един от лекарите.

Разследващите са установили и, че един от апаратите за плазмафереза е работил около 30 минути, което предполага, че процедурата може вече да е била започнала, посочва "Катимерини". Това противоречи на показанията на лекарката, според която Мазонакис е колабирал, преди процедурата да е започнала.

Разследващите са установили също, че певецът е пристигнал в клиниката значително по-рано от 16:00 ч. местно време в сряда, противно на първоначално заявеното от един от лекарите пред полицията. ПОвикването до спешната помощ е направено в 16:30 ч.

Мазонакис е бил откаран с линейка от клиниката в болница "Елпис", където е починал.

Според медицинско съобщение на болницата причината е сърдечен арест.

Разследването продължава, като са извършени претърсвания и в жилището на лекарите в атинския квартал "Психико" и в дома на Мазонакис.

Аутопсията на тялото на Мазонакис е отложена по искане на семейството му.