Двама лекари са задържани за смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис

Гръцката полицията е задържала двама лекари, които са разследвани във връзка със смъртта на 54-годишния гръцки певец Йоргос Мазонакис, съобщи електронното издание на в. "Катимерини", цитирано от БТА.
Те може да бъдат обвинени в причиняване на смърт по непредпазливост, посочва изданието.
Според първоначалната информация Йоргос Мазонакис е починал от сърдечен арест след час в частна клиниката за плазмафереза. Това е процедура, при която след след "извеждане" на кръвта от тялото част от плазмата се отделя и се заменя с донорска плазма или белтъчни разтвори. Все още не е установено дали певецът действително е бил подложен на процедурата.
При претърсването на частната клиника разследващите са открили два апарата за плазмафереза, а Атинският лекарски съюз е заявил, че инсталирането на такива апарати в клиника не е разрешено без необходимите лицензи. Министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис каза още в сряда, че клиниката е работела с лиценз за обща медицинска практика и не е имала право да извършва въпросната процедура.
До ареста на лекарите се е стигнало след сериозни несъответствия между събраните в хода на разследването доказателства и показанията, дадени пред полицията от един от лекарите.
Разследващите са установили и, че един от апаратите за плазмафереза е работил около 30 минути, което предполага, че процедурата може вече да е била започнала, посочва "Катимерини". Това противоречи на показанията на лекарката, според която Мазонакис е колабирал, преди процедурата да е започнала.
Разследващите са установили също, че певецът е пристигнал в клиниката значително по-рано от 16:00 ч. местно време в сряда, противно на първоначално заявеното от един от лекарите пред полицията. ПОвикването до спешната помощ е направено в 16:30 ч.
Мазонакис е бил откаран с линейка от клиниката в болница "Елпис", където е починал.
Според медицинско съобщение на болницата причината е сърдечен арест.
Разследването продължава, като са извършени претърсвания и в жилището на лекарите в атинския квартал "Психико" и в дома на Мазонакис.
Аутопсията на тялото на Мазонакис е отложена по искане на семейството му.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Колко години гърците са членове на ЕС,от 45 години вече. А още си работят по балкански, без спазване на норми и правила.Повече са балканци,отколкото европейци. Представете си ние кога ще станем европейци....