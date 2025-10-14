Двама са с изгаряния след пожар в дом за възрастни хора във Варна

Двама души са с изгаряния след пожар в дом за възрастни хора във Варна.
Сигнал за огъня е подаден в 00:42 ч. Пристигналите екипи на пожарната са установили, че горят една стая и покривът на едноетажна къща, а двама мъже са на терасата и викат за помощ.
В къщата, в която е избухнал огъня, са били настанени двама души, които са били трудноподвижни. Те са с изгаряния по цялото тяло. Пострадалите са откарани в клиниката по изгаряния на Военна болница.
Още един инцидент е станал във Варна – при пожар в апартамент в града е бил обгазен 43-годишен мъж. Причината за инцидента е забравено ядене във фурна.
Мъж на 80 години е бил обгазен при пожар в къща в Каспичан, а 77-годишна жена – при пожар в къща в Панагюрище.
