Двама сапьори от Датския съвет за бежанците бяха убити при руска атака в Украйна

Руска атака в Северна Украйна днес отне живота на двама сапьори от Датския съвет за бежанците, които са работили в зона, окупирана от руските сили в началото на войната, заяви управителят на Черниговска област Вячеслав Чаус, цитиран от Франс прес.

Според ООН Украйна е една от най-минираните страни в света.

"Руснаците умишлено са атакували работниците от хуманитарната мисия за разминиране на Датския съвет за бежанците", написа в "Телеграм" Чаус. Той уточни, че "са били убити двама души".

По думите на Дмитро Брижински, ръководителя на военната администрация на град Чернигов, ракетният удар е бил нанесен близо до контролно-пропускателен пункт на входа на село Новосьоловка.

Няколко минути преди удара журналисти от АФП в Киев са чули сирена за въздушна тревога, която е била обявена и в северната част на страната, а канали в "Телеграм" са съобщили за приближаването на ракета.

"Руснаците първо натъпкаха областта с експлозиви. Сега убиват цивилни, които рискуват живота си, за да почистят земята ни", каза Чаус. Трима души са били ранени при атаката, съобщи той.

Руските сили обсадиха град Чернигов в началото на войната, след като започнаха нахлувания от съседна Беларус - съюзническа на Русия страна.

Екипи от сапьори са разположени в северната, южната и източната част на Украйна, където украинската армията е възвърнала част от териториите, завзети от Москва няколко месеца след началото на инвазията през 2022 г.