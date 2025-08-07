Двама се удавиха край Слънчев бряг, единият е на 93 години

Двама мъже се удавиха край Слънчев бряг в сряда, съобщи МВР.

Едната жертва е поляк на 93 години, а самоличността на другия удавник все още не е установена.

Първият сигнал е подаден около 10:25 часа в полицията в Несебър. Тялото на удавника е извадено от спасител в района на плажа пред дискотека "Бедрум" в Слънчев бряг. Самоличността на мъжа, на видима възраст между 60 и 70 години, едро телосложение и рядка прошарена коса, все още е неустановена.

Вторият случай се е разиграл около 15:30 часа. Спасител от 20-ти пост на плажа пред хотел "Four Points" в Слънчев бряг е извадил от морето мъж в безпомощно състояние. Въпреки оказаната му спешна медицинска помощ, мъжът е починал. Установено е, че тялото е на 93-годишен полски гражданин.

Телата и на двамата удавници са откарани в отделение "Съдебна медицина" към болницата в Бургас за аутопсия. И по двата случая са образувани досъдебни производства.