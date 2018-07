Двама убити и 13 ранени при стрелба в Торонто

Двама души бяха убити при стрелба в гръцкия квартал на Торонто в неделя вечерта, един от които е стрелецът, съобщи началникът на местната полиция Марк Сондърс, цитиран от Франс прес.

Жертвата на нападателя е млада жена. Пострадалите са откарани в болница, като сред тях е 9-годишно момиче в критично състояние.

Нападателят е открил огън с пистолет около 22.00 часа в неделя в Грийктаун – в района на пресечка на булевардите Данфорт и Лоуган. Очевидци съобщават, че са чули между 10 и 30 изстрела. В района има много популярни ресторанти, кафенета и магазини.

Видеозапис на снощната стрелба, получен от очевидец, показва облечен в черно мъж, който изстрелва три куршума от тротоара към вътрешността на магазин или ресторант. Разследващите издирват и други видеозаписи или снимки.

