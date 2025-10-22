Двама убити при руската въздушна атака в Киев, а няколко руски летища бяха затворени

Двама души бяха убити при руска въздушна атака в Киев тази нощ, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на военната администрация в украинската столица Тимур Ткаченко.

В резултат на на нападение с дрон е възникнал пожар на 8-ия и на 9-ия етаж на жилищен блок в Днепърски район.

Първоначално бе потвърдена смъртта на един човек, но впоследствие бе открито още едно тяло, каза Тимур Ткаченко.

Пожарът вече е локализиран.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи по-рано за нанесени са щети на жилищни сгради в резултат на руска въздушна атака.

Нападението е било извършено с балистични ракети, посочи Кличко, цитиран от Ройтерс.

Основната мишена на атаката не е ясна.

Екипи на украинската Държавна служба за извънредни ситуации са изпратени на няколко места в украинската столица.

Регионалните власти в югоизточната Запорожка област съобщиха за петима ранени при руски удари тази нощ.

В град Измаил, на брега на река Дунав, Одеска област, са нанесени щети на пристанищна и енергийна инфраструктура, предаде Укринформ, като се позова на местната администрация.

Няма данни за пострадали хора, информира БТА.

Междувременно в няколко руски региона - Воронежка, Тулска и Самарска област, републиките Мордовия, Чувашия и Татарстан, както и Ставрополският край, беше обявена тревога поради опасност от дронове, съобщиха местните власти, цитирани от ТАСС.

Летищата на градовете Калуга, Пенза и Псков временно са затворени.

Във вторник украинската армия съобщи, че е поразила химически завод в пограничната руска Брянска област.

В изявление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна се отбелязва, че предприятието в пограничния руски регион е било поразено при комбинирана атака с ракети и въздушни удари, при която руската противовъздушна отбрана е била пробита.

Украинската армия описа завода като "ключово съоръжение" за производство на барут, експлозиви и ракетно гориво и уночни, че се оценяват щетите, нанесени при операцията, предаде БТА.

В текста се посочва - нещо необичайно за подобни изявления, че при удара са били използвани френско-британски крилати ракети "Сторм Шадоу" (Storm Shadow), които според Киев успешно са проникнали през руската противовъздушна отбрана.

Русия и Украйна се нападат с дронове почти всяка нощ.