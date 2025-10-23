Двама украински журналисти бяха убити при руска атака с дронове

Журналистката от телевизионния канал "Фрийдъм" Олена Хубанова и операторът Евген Кармазин са били убити в Краматорск при удари с руски дронове "Ланцет", предадоха Укринформ и Франс прес, като цитираха публикувано в "Телеграм" изявление на началника на военната администрация на Донецка област Вадим Филашкин.
"В резултат на удара на руски дрон "Ланцет“ в Краматорск загинаха журналистката от телевизионния канал "Свобода“ Олена Хубанова и операторът Евген Кармазин. От първите дни на пълномащабното руско нашествие те отразяваха ситуацията в региона, разказваха истината за престъпленията на врага, евакуацията на цивилни граждани и историите на нашите защитници. Те работеха в най-горещите точки на Донецка област, винаги бяха сред първите, които пристигаха", написа Филашкин.
Той добави, че това е огромна загуба за региона.
"Добри, състрадателни, справедливи и честни. Олена и Евген завинаги ще останат в паметта ни точно такива... Изказвам искрените си съболезнования на техните семейства, приятели и колеги. Русия е терористична държава и трябва да плати за всичките си престъпления!", добави той.
По данни на Института за масова информация от началото на руско-украинската война през 2014 г. в Украйна са били убити 113 служители на медии, отбелязва Укринформ.
