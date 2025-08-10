Двама японски боксьори починаха след мозъчни травми на гала в Токио

Двама 28-годишни японски боксьори починаха в два последователни дни след получени мозъчни травми в битките си в зала "Коракуен" в Токио на 2 август, обявиха японските медии. Шигетоши Котари почина в петък, а Хиромаса Уракава в събота. И двамата са претърпели след двубоите си операции за субдурален хематом - състояние, при което се събира кръв между черепа и мозъка.

Суперлекият боксьор Котари е откаран в болница след двубоя си с Ямато Хота, а по-късно е последван от състезаващия се в категория „перо“ Хиромаса Уракава, който е бил нокаутиран от Йоджи Сайто.

Световната боксова организация (WBO) заяви, че „скърби за кончината на японския боксьор Хиромаса Уракава“ и отбелязва, че „тази сърцераздирателна новина идва само дни след кончината на Шигетоши Котари, който почина от наранявания, получени в мача му от същия турнир.

„Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семействата, приятелите и японската боксова общност през този невероятно труден момент.“

След събитието Японската боксова комисия обяви, че всички битки за титлата на Ориенталската и Тихоокеанската боксова федерация (OPBF) вече ще бъдат с продължителност 10 рунда вместо 12.

Уракава е третият известен боксьор, починал през 2025 г., след като 28-годишният ирландец Джон Куни почина през февруари след мач в Белфаст. Тогава той получи вътречерепен кръвоизлив от мача си срещу уелсеца Нейтън Хауелс.