Две българки са задържани в Русия. МВнР осъди потискането на свободата на словото

Миналия месец стана ясно, че осъдената на 3 г. затвор българска е жителка на Волгоградска област в Русия Росица Георгиева. Сега външният министър обяснява, че основанието е лични изявления в социалните мрежи, включващи коментари за статута на Крим като незаконно окупирана от Руската федерация суверенна украинска територия, и призиви в подкрепа на дейността на Руския доброволчески корпус, воюващ в рамките на украинската армия, обяснява министърът.
Жената притежава двойно гражданство - българско и руско, и живее постоянно на територията на Русия, добавя министърът.
От момента на задържането до произнасянето на присъдата от руския съд българската гражданка не е потърсила консулска защита, посочи Георг Георгиев.
"Министерството на външните работи (МВнР) оценява случая като част от системните и целенасочени действия на държавния апарат на Руската федерация, насочени към потискане на свободата на словото, осъществяване на пълен репресивен контрол над публичната информация, ограничаване на достъпа до алтернативна такава и налагане на диспропорционални наказателни мерки за изразяването на мнения, които противоречат на официалната руска пропаганда, особено в контекста на пълномащабната руска военна агресия срещу Украйна", посочи министърът.
За два месеца е задържана и българска студентка в Москва по обвинение в измама.
Посолството поддържа постоянен контакт с нейната майка и с адвоката, ангажиран по случая.
Има и трети случай. Направена е справка в регистъра на терористите и екстремистите, воден от "Росфинмониторинг", като посолството на България потвърждава наличието на запис за трета българска гражданка.
Фигурирането в този списък не означава автоматично, че лицето е задържано или се намира в място за лишаване от свобода.
Посолството не е уведомявано по официален ред нито от руските власти, нито от близки или роднини на българската гражданка по този случай, заявява още Георг Георгиев.
Ето такива въпроси трябва да задават от ППДБ, за да заслужат уважение!Би трябвало и другите партии да се вълнуват от това.Радващо е и, че външният министър е осъдил рашистите.