Две българки са задържани в Русия. МВнР осъди потискането на свободата на словото

Една българска гражданка е осъдена на три години лишаване от свобода в Русия, а друга е задържана за два месеца. Това съобщи министърът на външните работи Георг Георгиев в отговори на парламентарни въпроси от “Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ).

Миналия месец стана ясно, че осъдената на 3 г. затвор българска е жителка на Волгоградска област в Русия Росица Георгиева. Сега външният министър обяснява, че основанието е лични изявления в социалните мрежи, включващи коментари за статута на Крим като незаконно окупирана от Руската федерация суверенна украинска територия, и призиви в подкрепа на дейността на Руския доброволчески корпус, воюващ в рамките на украинската армия, обяснява министърът.

Жената притежава двойно гражданство - българско и руско, и живее постоянно на територията на Русия, добавя министърът.

От момента на задържането до произнасянето на присъдата от руския съд българската гражданка не е потърсила консулска защита, посочи Георг Георгиев.

"Министерството на външните работи (МВнР) оценява случая като част от системните и целенасочени действия на държавния апарат на Руската федерация, насочени към потискане на свободата на словото, осъществяване на пълен репресивен контрол над публичната информация, ограничаване на достъпа до алтернативна такава и налагане на диспропорционални наказателни мерки за изразяването на мнения, които противоречат на официалната руска пропаганда, особено в контекста на пълномащабната руска военна агресия срещу Украйна", посочи министърът.

За два месеца е задържана и българска студентка в Москва по обвинение в измама.

Посолството поддържа постоянен контакт с нейната майка и с адвоката, ангажиран по случая.

Има и трети случай. Направена е справка в регистъра на терористите и екстремистите, воден от "Росфинмониторинг", като посолството на България потвърждава наличието на запис за трета българска гражданка.

Фигурирането в този списък не означава автоматично, че лицето е задържано или се намира в място за лишаване от свобода.

Посолството не е уведомявано по официален ред нито от руските власти, нито от близки или роднини на българската гражданка по този случай, заявява още Георг Георгиев.