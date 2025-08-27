Две деца са убити при стрелба в католическо училище в САЩ. 17 други са ранени

"Черен старт" на учебната година в Минеаполис, САЩ. Най-малко 2 деца са убити и 17 души са ранени при стрелба по време на меса в католическо училище.

Стрелецът е мъртъв, казаха служители на правоприлагащите органи, предаде СNN.

Децата са на възраст от 6 до 14 години се лекуват от наранявания в болница в района на Минеаполис, като някои са в критично състояние.

Служителите посочиха, че стрелецът е стрелял през прозорци към хора, седящи на пейките, ранявайки най-малко 17.

Сенаторът от Демократическата партия на Минесота Ейми Клобучар заяви, че дъщерята на един от нейните бивши служители е видяла как нейни приятели са били простреляни, след като стрелец е открил огън по време на литургия в католическото училище "Благовещение" в Минеаполис.

Дъщерята на бившия ѝ служител "буквално е видяла как нейни приятели, някои от най-добрите ѝ приятели, са били простреляни, един в шията, друг в корема."

Момичето след това е трябвало да съобщи на бащата на своя приятел какво се е случило.

Клобучар отбеляза, че католическото училище "Благовещение" е любимо училище в квартала и обхваща ученици от предучилищна възраст до осми клас.

"Мисля, че тази картина на този въоръжен мъж, стрелящ през прозорците и отнемащ живота на тези деца, докато се молят, ще остане в съзнанието на хората за дълго време", каза Клобучар.