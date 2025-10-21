Две европейски рафинерии, работещи с руски петрол, се запалиха в един и същи ден

Два инцидента станаха в Европа в един и същи ден в петролни рафинерии, използващи руски суров петрол. Вечерта на 20 октомври избухна пожар в рафинерия на MOL в унгарския град Сажаломбат, а в а на принадлежащо на Лукойл предприятие в Плоещ, Румъния, е възникнала експлозия.

Пожарът в MOL, основната рафинерия на Унгария, която преработва и руски петрол, доставян по южния клон на петролопровода "Дружба", към момента е овладян, съобщава изданието 24.hu.

Кметът на Сажаломбат Михай Везер уточни, че няма жертви и че причината за инцидента се разследва. Премиерът Виктор Орбан обяви във Facebook, че е обсъдил ситуацията с ръководството на MOL и министъра на вътрешните работи, като увери, че доставките на гориво за Унгария са в безопасност.

Експлозията в рафинерия на Лукойл в Румъния е станала по време на ремонтни дейности. Според местната полиция инцидентът е станал в шахта за инспекция на тръбопровод поради натрупване на газове от теч на отпадъци. 57-годишен служител е получил наранявания на главата и крака от бетонния капак на шахтата. Образувано е наказателно дело за нарушения на безопасността.

И двете рафинерии разчитат на руски петролни доставки. Рафинериите на MOL в Унгария и Словакия получават суров петрол по нефтопровода "Дружба", отбелязва Ройтерс. През октомври 2024 г. компанията обяви планове за увеличаване на дела на преработения неруски суров петрол до 100% до края на 2026 г.

Румънската рафинерия, придобита от Лукойл през 1998 г., е една от най-големите в страната, с капацитет за рафиниране от 2,5 милиона тона годишно.