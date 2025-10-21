Два инцидента станаха в Европа в един и същи ден в петролни рафинерии, използващи руски суров петрол. Вечерта на 20 октомври избухна пожар в рафинерия на MOL в унгарския град Сажаломбат, а в а на принадлежащо на Лукойл предприятие в Плоещ, Румъния, е възникнала експлозия.
Пожарът в MOL, основната рафинерия на Унгария, която преработва и руски петрол, доставян по южния клон на петролопровода "Дружба", към момента е овладян, съобщава изданието 24.hu.
Кметът на Сажаломбат Михай Везер уточни, че няма жертви и че причината за инцидента се разследва. Премиерът Виктор Орбан обяви във Facebook, че е обсъдил ситуацията с ръководството на MOL и министъра на вътрешните работи, като увери, че доставките на гориво за Унгария са в безопасност.
Експлозията в рафинерия на Лукойл в Румъния е станала по време на ремонтни дейности. Според местната полиция инцидентът е станал в шахта за инспекция на тръбопровод поради натрупване на газове от теч на отпадъци. 57-годишен служител е получил наранявания на главата и крака от бетонния капак на шахтата. Образувано е наказателно дело за нарушения на безопасността.
И двете рафинерии разчитат на руски петролни доставки. Рафинериите на MOL в Унгария и Словакия получават суров петрол по нефтопровода "Дружба", отбелязва Ройтерс. През октомври 2024 г. компанията обяви планове за увеличаване на дела на преработения неруски суров петрол до 100% до края на 2026 г.
Румънската рафинерия, придобита от Лукойл през 1998 г., е една от най-големите в страната, с капацитет за рафиниране от 2,5 милиона тона годишно.
Ключови думи
Много вероятно да е руска операция за набеждаване на Украйна. От друга страна, в Европа зачестиха руските подривни актове от всякакъв вид, с цел създаване на несигурност и предизвикване на хаос. Украйна няма никакъв, ама никакъв интерес от диверсии в ЕС.
Най вероятно нов акт на държавен тероризъм от режима в Киев.
Справедлвио възмездие за изгорените живи стотици про-руски сепаратисти в профъсюзния дом в Одеса през май 2014г. Или справедливо възмездие за убитите със снайпер стотици протестиращи на Майдна през февруари 2014г/
Възмездието ще го направят руснаците като изчистят Европа от украинските терористи.
Като говорим за русофилската сган в Източна Европа не става дума за терор, а за справедливо възмездие.
“Украинците са плъзнали в цяла Европа…..”. …..A la guerre comme a la guerre. Дано плъзналите в Европа украинци я поизчистят от налазилите я отдавна руски навлеци.
Бъдете спокойни, ние сме в безопасност. “Лукойл” в Бургас е основен доставчик на гориво за украинската военна техника, която троши кратуните на руските нашественици. Слава на Украйна! Да живей България!
Много добре. Трябва още.
Украинците са плъзнали в цяла Европа да тероризират европейците. Сякаш европейците са им виновни че искаха да изгонят 10 милиона руснаци от Украйна в Русия чрез упражняване на геноцид. Тръмп трябва много да внимава в Унгария защото е пълна с украински терористи.