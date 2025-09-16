Две магистрали и 3 жп връзки под Балкана отиват на концесия

Автомагистралите "Рила" (София - Гюешево) и "Черно море" (Варна - Бургас), бързите жп връзки през Стара планина (Столник - Мездра, Троян - Христо Даново и Дъбово - Горна Оряховица), три помпени електроцентрали (ПАВЕЦ "Доспат", "Равногор" и "Батак") и летище "Доброславци" са включени в актуализирания план за концесиите на правителството.
Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при откриването на кръгла маса на тема "Перспективи, предизвикателства и визия за развитие на строителния сектор". Проявата е организирана от Камарата на строителите в България и в. "Строител", съобщиха от пресцентъра на транспортното министерство.
Концесиите са инструментът, който ще даде нов тласък на модернизацията на инфраструктурата, смята Караджов. Според него България не може да си позволи да губи време.
"Влизаме в еврозоната, където са най-разумните и най-богатите страни. Ако искаме да се наредим сред тях, трябва да действаме разумно, и то сега", допълни вицепремиерът.
Освен с използване на еврофондовете, ускоряване на развитието на ключови инфраструктурни обекти може да се постигне чрез механизмите на концесията, смята Караджов. Той посочи, че това е инструмент, който Европейската комисия поощрява.
"Когато публичните средства са ограничени, трябва да привлечем частния капитал - ресурс, който е наличен чрез пенсионни и международни фондове. Това е пътят да изградим магистрали, тунели, жп линии и водни съоръжения с темповете, от които България има нужда", каза вицепремиерът.
Според него не можем да позволим една естествена географска бариера като Стара планина да продължава да бъде икономическа и социална преграда пред развитието на България като модерна европейска държава.
Строителният бранш има ключова роля в процеса на реализиране на големите инфраструктурни проекти. Бъгарските фирми са способни да реализират големи инфраструктурни проекти. Без тях няма как да осигурим вода, пътища, магистрали и модерни железници, каза Караджов. Той е убеден, че чрез българския бранш и чрез концесиите ще бъде осигурено бъдещото развитие на страната.
В кръглата маса участваха още министърът на околната среда и водите Манол Генов, представители на централата власт и общините, на строителния бранш, неправителствения сектор и други.
Е хайде сега, Румелия, шопи... Всички сме се омешали здраво. Отдавна. Само най-неамбициозните се раждат и живеят на едно и също място. За всеки предприемчив навсякъде по света винаги има нещо по-добро. Магистрала Хемус е абсолютно необходима за цяла България. Абсурдно е да няма такава от столицата до най-големия ни морски град, както и през цялата северна България. Всичко друго трябва да спре и всички само с това да се занимаваме докато не е завършено.
Според Капитал от магистрала Черно море остават 2.5 км
Дедо, хубаво си го написал ама основните цели на концесиите не са да събират парички за бюджета, а да привлекат капитал без това да носи риск за данъкоплатеца. Привлечения капитал върти икономиката, а от там доходите растат и стандарта на живот. От там може да си позволим по качествени услуги, които да привлекат още капитал и те така... Винаги може да стане "лоша концесията", но без подобни никога няма да съберем пари да я развием тая държава, особено ако искаме за нищо да не плащаме и всичко да е безплатно. Просто няма да стане!
Отдавна трябваше да има пътища на концесия. Проблема е, че Ганьо иска всичко да му е безплатно, да не плаща данъци и такси, а качеството да е без аналог! Хитрец е Ганя, ама резултатите винаги са обратни. Може да пътува с часове повече, за което време да изкара парите неколкократно, да дава пари по сервизи, но важното е да е евтино пътуването... Ако може да паркира безплатно - дори да търси по час всеки ден паркомясто, важното да е безплатно... Поколенията се сменят, младите пътуват повече, но все …
още има критична маса дето иска да е безплатно или близко до безплатното. Само като видиш какво си причиняват някои с БДЖ примерно... Стотици милиони годишно за този абсурд. Някой ден ще се променят нещата ама не знам дали ще е толкова скоро колкото ни се иска...
Простий Киро нали обеща втори мост на Дунав?! ;)
Да видим дали Шиши ще позволи това. Ако всички наши магистрали, ЖП, летищна и ВИК инфраструктура бяха възлагани за строителство на концесия, България по цялостна свързаност и европейско качество отдавна щеше да е заприличала на Швейцария. Но как да се лишат от тия сладки кражби за милиарди ненанасните ни местни бандюги ?
Апропо, взехме ли някой лев от концесията на летищя Васил Левски или още не? Не е зле да дадат на концесия и Министерския съвет!
Гарантирано от ГЕРБ! ;)
Румелия в комбина с шопите пречи на княжеството.
Магистрала Хемус! Всичко друго е шестостепено.