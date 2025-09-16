Две магистрали и 3 жп връзки под Балкана отиват на концесия

Автомагистралите "Рила" (София - Гюешево) и "Черно море" (Варна - Бургас), бързите жп връзки през Стара планина (Столник - Мездра, Троян - Христо Даново и Дъбово - Горна Оряховица), три помпени електроцентрали (ПАВЕЦ "Доспат", "Равногор" и "Батак") и летище "Доброславци" са включени в актуализирания план за концесиите на правителството.

Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при откриването на кръгла маса на тема "Перспективи, предизвикателства и визия за развитие на строителния сектор". Проявата е организирана от Камарата на строителите в България и в. "Строител", съобщиха от пресцентъра на транспортното министерство.

Концесиите са инструментът, който ще даде нов тласък на модернизацията на инфраструктурата, смята Караджов. Според него България не може да си позволи да губи време.

"Влизаме в еврозоната, където са най-разумните и най-богатите страни. Ако искаме да се наредим сред тях, трябва да действаме разумно, и то сега", допълни вицепремиерът.

Освен с използване на еврофондовете, ускоряване на развитието на ключови инфраструктурни обекти може да се постигне чрез механизмите на концесията, смята Караджов. Той посочи, че това е инструмент, който Европейската комисия поощрява.

"Когато публичните средства са ограничени, трябва да привлечем частния капитал - ресурс, който е наличен чрез пенсионни и международни фондове. Това е пътят да изградим магистрали, тунели, жп линии и водни съоръжения с темповете, от които България има нужда", каза вицепремиерът.

Според него не можем да позволим една естествена географска бариера като Стара планина да продължава да бъде икономическа и социална преграда пред развитието на България като модерна европейска държава.

Строителният бранш има ключова роля в процеса на реализиране на големите инфраструктурни проекти. Бъгарските фирми са способни да реализират големи инфраструктурни проекти. Без тях няма как да осигурим вода, пътища, магистрали и модерни железници, каза Караджов. Той е убеден, че чрез българския бранш и чрез концесиите ще бъде осигурено бъдещото развитие на страната.

В кръглата маса участваха още министърът на околната среда и водите Манол Генов, представители на централата власт и общините, на строителния бранш, неправителствения сектор и други.