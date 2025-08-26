Две момичета скочиха през прозорците на пътнически влак, пропуснали спирката си

Момичета на 20 и 21 години са настанени в пловдивска болница, след като са скочили от пътническия влак София-Бургас, край жп гара "Клисура", посочиха от пресцентъра на ОДМВР Пловдив.
С по-сериозни наранявания е 20-годишното момиче.
Сигналът за инцидента е подаден на тел. 112 около 13.30 часа, предаде БНТ. По първоначална информация момичетата са скочили през прозореца, докато влакът е бил в движение.
Предприели са тези действия, защото са пропуснали спирка, на която трябва да слязат.
По случая е образувано досъдебно производство.
Уведомена е Районната прокуратура.
Заради инцидента движението между гарите "Клисура" и "Стряма" бе преустановено временно.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Имам чувството че днешната младеж не е с всичкия си заради пропуските в образованието.