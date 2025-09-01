Движението по бул. "Панчо Владигеров" е спряно заради пукнатини в асфалта

Столичният булевард "Панчо Владигеров" е затворен в участъка между ул. "Обелско шосе" и ул. "25-та" между кварталите "Люлин" и "Обеля" заради пропадане и пукнатини в асфалтната настилка, предаде БТА.

Движението ще се осъществява двупосочно в двете пътни ленти на незасегната част от пътното за движение в участъка между хипермаркет „Практикер“ и ж.к. „Обеля“, съобщиха от Столичната община.

Кметът на район "Връбница" Румен Костадинов съобщи във Facebook, че участъкът е обезопасен, а на място са екипи на дирекция "Аварийна помощ и превенция". Очакват се и експерти от "Метрополитен“и "Софийска вода", за да се установят причините за инцидента.

Автобусите от линии №31 и №81 ще се движат по обходен маршрут: от бул. "Панчо Владигеров" по ул. "Обелско шосе", ул. "Ефрем Чучков" , ул. "23" , ул. "25", ул. "Чучулига", бул. "Панчо Владигеров" и по маршрута си в двете посоки. Временно се закрива спирка "бл. 119 ж.к. Обеля 1", по маршрута на автобусна линия №81(в посока кв. Иваняне)

В близост до булеварда се изгражда една от новите софийски метростанции и е възможно това да е предизвикало проблема.