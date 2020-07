Движението QAnon разпространява конспиративни теории, за да помогне на Тръмп

Поддръжник на движението на митинг на Доналд Тръмп издига плакат с буквата Q

САЩ са под контрола на скрити сили, които само Доналд Тръмп може да надвие. . . ако бъде преизбран: тази конспиративна теория се разпространява в социалните мрежи от движението QAnon и печели многобройни привърженици, като си проправя път чак до коридорите на Белия дом.

Във вторник Туитър съобщи, че е премахнал над 7000 акаунта, свързани с QAnon, и че ще ограничи разпространението на свързани с конспиративните му теории съдържание. Тези теории вече са смятани от платформата за "съгласувано усилие за нанасяне на вреда".

Зародилото се през 2017 г. поддържащо конспиративни теории движение се е разпространило из социалните мрежи благодарение на армия от "дигитални войници" според центъра за изследване на сигурността "Суфан", който се ръководи от бившия агент на ФБР Али Суфан.

То се е разраснало и в чужбина, в Европа и чак до Австралия.

QAnon е подкрепяща Тръмп група, която разпространява конспиративни теории онлайн. Според поддръжниците ѝ САЩ от десетилетия се ръководят от "дълбоката държава", тайна организация, в която влизат високопоставени представители на министерствата, семействата Клинтън, Обама и Ротшилд, големият инвеститор Джордж Сорос, холивудски звезди и други членове на световния елит.

Те са замесени в международни педофилски мрежи и искат да създадат нов световен ред, в който държавите са се отказали от своя суверенитет в полза на този елит.

Първите тайнствени послания се появиха през октомври 2017 г., написани от загадъчния "Q". Тази буква обозначава високо равнище на достъп в американското министерство на енергетиката.

Според поддръжниците му Q е "къртица" в близкото обкръжение на президента, която е решила да разкрие отделни сведения за тази световна машинация в дискусионни форуми като ФорЧан (4Chan). След това информациите се разпространяват в големите социални мрежи.

"Омраза и антисемитизъм"

В края на юни Антиклеветническата лига (ADL), американска организация за борба с екстремизма, цитира видеоклипове на движението, което по думите ѝ "използва антисемитска реторика и омраза".

Това явление съдържа съвсем реални опасности, което накара ФБР да определи QAnon като риск от "вътрешна терористична заплаха" през 2019 г.

Въоръжен мъж, който в началото на юли беше арестуван близо до резиденцията на канадския премиер Джъстин Трюдо в Отава, е бил "страстен консуматор на конспирациите", които се разпространяват от QAnon, твърде центърът "Суфан".

Експерти по сигурността се опасяват, че поддръжниците на движението могат да се увеличат редиците на белите супремасисти и екстремисти като призоваващите за гражданска война антиправителствени активисти "Бугалу" (Boogaloo).

Идеологията на QAnon е навлязла и в американската политика.

"Закълнете се"

Поддръжници на движението привлякоха вниманието в редица митинги на Доналд Тръмп, включително с издигане на плакати с буквата Q или лозунга на движението "Където отива един от нас, отиваме всички", понякога съкращаван до инициалите си WWG1WGA (Where we go one, we go all).

Те вярват, че милиардерът републиканец ще надвие заговора на международните елити и ще върне властта на народа.

Според организацията "Мидиа матърс" (Media Matters) 14 кандидати на изборите за Конгрес през ноември, главно републиканци, са изразили подкрепа за движението.

На 4 юли бившият съветник за националната сигурност на Тръмп Майкъл Флин пусна в Туитър видеоклип, в който повтаря лозунга на QAnon, след като се е заклел в конституцията на САЩ, с хаштага "Закълнете се". Видеото е до момента е харесано над 100 000 пъти.

Малкият син на Тръмп Ерик също цитира отчасти този лозунг през юни в послание в Инстаграм, което впоследствие изтри.

Самият Тръмп, който редовно нарича големите медии "фалшиви новини", през последните месеци е ретуитнал поне 90 пъти послания от самообявили се поддръжници на Q според "Мидиа матърс".

ADL се опасява, че подкрепата на QAnon за Тръмп "може да затвърди вярването, че политическите му противници са нелегитимни врагове на човечеството".

Центърът "Суфран" се бои, че поражение на Тръмп през ноември "може да подтикне поддръжниците на QAnon към прояви на насилие".

По БТА