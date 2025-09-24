Двойно по-скъпо паркиране в София предлагат Васил Терзиев и ПП-ДБ

Паркирането в София да поскъпне двойно, синята зона да се разшири с нови близо 10 хиляди места (основно за сметка на сега действащата зелена зона), а по-евтината зелена зона да набъбне с нови почти 42 000 места. Това предлагат кметът Васил Терзиев и общински съветници от подкрепящата го група на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).

Измененията в наредбата за паркирането са публикувани за обществено обсъждане, а становища и мнения могат да се подават в следващия един месец.

Живеещите в зоните ще плащат по 300 лева на година за синята зона и 200 лева за зелената, за да спират там. За втора кола цената е двойна.

Въпреки че от месеци се говори за въвеждане на много по-скъпа червена зона в центъра на София, а в подкрепа на предложението публично се е изказвал и Васил Терзиев, то не фигурира във варианта за промени, публикуван сега за обществено обсъждане. Не е включена и идеята за създаване на уикенд зона на места, към които има приток на хора през почивните дни като Банкя.



Обхватът на зоните за платено паркиране, предложен от кмета Васил Терзиев и съветници от ПП-ДБ.

По-скъпо

Предложението на кмета и общинските съветници от ПП-ДБ е паркирането в синята зона да поскъпне от сегашните 2 лева на 4 лева на час. Спирането в зелената зона пък да струва 2 лева на час вместо сегашния 1 лев.

Предлага се поскъпване на скобите, които се поставят при нерегламентирано паркиране. Вместо 30 лева, те може да струват 60 лева. Ако неправилно паркирана кола бъде вдигната с паяк пък, може да се плащат 150 лева вместо сегашните 120 лева.

Предлага се зоните да работят от 8.30 до 20.30 часа. Зелената зона да е "почивна" само в неделя, а синята да действа без прекъсване. Паркирането ще е без пари на официални празници и в неработните дни покрай тях.

Повече

Предложението за реформа в паркирането включва сериозно увеличаване на местата, за които се плаща. С наредбата се предлага синята зона да се разшири за сметка на зелената. Това важи за местата в долната част на "Лозенец", долната част на кв. "Яворов" , както и за район "Оборище" и около Руски паметник.

Въвежда се платено паркиране (зелена зона) в "Белите брези", "Борово", "Гоце Делчев", "Красно село", "Лагера", "Мотописта", "Стрелбище", "Банишора", "Слатина", "Гео Милев" и "Редута", "Изгрев" и "Изток", "Иван Вазов".

Според доклада местата в синя зона ще станат близо 21 800 при 12 300 в момента. Зелената зона пораства с близо 41 800 места до 53 388. Така платените зони ще включват около 75 000 места за спиране.

Без хартия

Промените предвиждат отпадането на хартиените талони за паркиране, с които се заобикаляха рестрикциите за максималното време, което може да се прекара в зоната. Сега в синя зона може да се паркира за 2 поредни часа, а в зелена - за 4. Промяна по отношение на тези разпоредби не се предлага.

Отпадането на хартиените талони ще направи възможно и изцяло дигиталното контролиране на зоните. То ще може да се прави от по-малко хора и чрез коли, оборудвани с камери, които засичат номерата на колите и проверяват дали паркирането им е платено. И в момента ЦГМ разполага с такава техника, но тя не може да се ползва пълноценно, защото не работи при хартиените талони.

В предложения вариант на реформа се запазват бонусите за електрическите автомобили. Те ще продължат да паркират безплатно в зоните, както и в момента.

Къде ще отиват приходите

Очаква се приходите от платеното паркиране да се увеличат драстично с поскъпването и разширяването на зоните. Изчисленията са годишният приход от зоните да нарасне над 100 млн. лева при около 40 млн. лева в момента.

Кметът и общинарите от ПП-ДБ предлагат постъпленията вече да не отиват изцяло в Центъра за градска мобилност. Идеята е общинското дружество да получава 40 на сто от постъпленията за поддържане на зоните, а останалите средства да постъпват в общинския бюджет. От ПП-ДБ предлагат тези около 60 млн. лева на година да се разпределят по предварително гласувана от общинския съвет инвестиционна програма.

Втори опит

Това е вторият вариант на реформа на платеното паркиране, внесен в Столичния общински съвет. Първият беше на доскорошните коалиционни партньори на кмета и ПП-ДБ - "Спаси София". Той обаче катастрофира в комисиите на общинския съвет и от формацията обявиха, че се отказват от него. Преди ден обаче лидерът на "Спаси София" Борис Бонев заяви, че реформата на паркирането не е погребана и че формацията ще се опита да прокара идеите си, след като темата отново е отворена. По-късно в сряда от партията изпратиха позиция, в която заявяват, че одобряват усилията на Терзиев и ПП-ДБ за реформа в сектора. В същото време виждат и проблеми като липсата на червена зона, което ще доведе до натиск към зелената зона на границата с по-скъпа та синя, както и поскъпването на паркирането за живеещите в районите с платено паркиране. Има критики за липсата на ограничения за служебните абонаменти, на места за зареждане и на такса за паркиране за цял ден. Критикуват и избраните часове за работа на зоните.

Основната разлика в двата варианта е наличието на червена и уикенд зона (предложени от "Спаси София", но отсъстващи от новия вариант), както и ограничаването на местата за служебен абонамент, за което настояват от "Спаси София", но което не е налице в предложението на доскорошните им партньори. В предложението на ПП-ДБ и на кмета е заложено драстично поскъпване на служебния абонамент от 650 лева на месец в синя зона на 1300 лева, а в зелена от 450 лева на 900 лева. Според вносителите това естествено ще намали броя на местата в режим на служебен абонамент.

И ПП-ДБ, и "Спаси София" искат приходите от паркиране да не отиват изцяло в Центъра за градска мобилност, както е сега. От "Спаси София" също искат в ЦГМ да остават само парите за издръжка на зоната. Според тях останалите средства трябва да се разпределят поравно за изграждане на паркинги и за градския транспорт. Кметът Васил Терзиев обаче многократно заяви, че паркинги трябва да се правят през публично-частни партньорства, а не с пари от паркиране.

Политически игри

Дали реформата в паркирането ще мине всъщност зависи от преговорите с останалите политически сили в общинския съвет и най-вече от т. тар. "икономическо мнозинство" около ГЕРБ и БСП. От БСП още в сряда обявиха, че няма как да подкрепят промени на парче, а поскъпването на паркирането няма да реши проблемите с трафика.

Очаква се основната ябълка на раздора да е именно начинът, по който ще се изразходват средствата от паркирането.