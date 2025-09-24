Двойно по-скъпо паркиране в София предлагат Васил Терзиев и ПП-ДБ

Паркирането в София да поскъпне двойно, синята зона да се разшири с нови близо 10 хиляди места (основно за сметка на сега действащата зелена зона), а по-евтината зелена зона да набъбне с нови почти 42 000 места. Това предлагат кметът Васил Терзиев и общински съветници от подкрепящата го група на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).
Измененията в наредбата за паркирането са публикувани за обществено обсъждане, а становища и мнения могат да се подават в следващия един месец.
Живеещите в зоните ще плащат по 300 лева на година за синята зона и 200 лева за зелената, за да спират там. За втора кола цената е двойна.
Въпреки че от месеци се говори за въвеждане на много по-скъпа червена зона в центъра на София, а в подкрепа на предложението публично се е изказвал и Васил Терзиев, то не фигурира във варианта за промени, публикуван сега за обществено обсъждане. Не е включена и идеята за създаване на уикенд зона на места, към които има приток на хора през почивните дни като Банкя.
Обхватът на зоните за платено паркиране, предложен от кмета Васил Терзиев и съветници от ПП-ДБ.
По-скъпо
Предложението на кмета и общинските съветници от ПП-ДБ е паркирането в синята зона да поскъпне от сегашните 2 лева на 4 лева на час. Спирането в зелената зона пък да струва 2 лева на час вместо сегашния 1 лев.
Предлага се поскъпване на скобите, които се поставят при нерегламентирано паркиране. Вместо 30 лева, те може да струват 60 лева. Ако неправилно паркирана кола бъде вдигната с паяк пък, може да се плащат 150 лева вместо сегашните 120 лева.
Предлага се зоните да работят от 8.30 до 20.30 часа. Зелената зона да е "почивна" само в неделя, а синята да действа без прекъсване. Паркирането ще е без пари на официални празници и в неработните дни покрай тях.
Повече
Предложението за реформа в паркирането включва сериозно увеличаване на местата, за които се плаща. С наредбата се предлага синята зона да се разшири за сметка на зелената. Това важи за местата в долната част на "Лозенец", долната част на кв. "Яворов" , както и за район "Оборище" и около Руски паметник.
Въвежда се платено паркиране (зелена зона) в "Белите брези", "Борово", "Гоце Делчев", "Красно село", "Лагера", "Мотописта", "Стрелбище", "Банишора", "Слатина", "Гео Милев" и "Редута", "Изгрев" и "Изток", "Иван Вазов".
Според доклада местата в синя зона ще станат близо 21 800 при 12 300 в момента. Зелената зона пораства с близо 41 800 места до 53 388. Така платените зони ще включват около 75 000 места за спиране.
Без хартия
Промените предвиждат отпадането на хартиените талони за паркиране, с които се заобикаляха рестрикциите за максималното време, което може да се прекара в зоната. Сега в синя зона може да се паркира за 2 поредни часа, а в зелена - за 4. Промяна по отношение на тези разпоредби не се предлага.
Отпадането на хартиените талони ще направи възможно и изцяло дигиталното контролиране на зоните. То ще може да се прави от по-малко хора и чрез коли, оборудвани с камери, които засичат номерата на колите и проверяват дали паркирането им е платено. И в момента ЦГМ разполага с такава техника, но тя не може да се ползва пълноценно, защото не работи при хартиените талони.
В предложения вариант на реформа се запазват бонусите за електрическите автомобили. Те ще продължат да паркират безплатно в зоните, както и в момента.
Къде ще отиват приходите
Очаква се приходите от платеното паркиране да се увеличат драстично с поскъпването и разширяването на зоните. Изчисленията са годишният приход от зоните да нарасне над 100 млн. лева при около 40 млн. лева в момента.
Кметът и общинарите от ПП-ДБ предлагат постъпленията вече да не отиват изцяло в Центъра за градска мобилност. Идеята е общинското дружество да получава 40 на сто от постъпленията за поддържане на зоните, а останалите средства да постъпват в общинския бюджет. От ПП-ДБ предлагат тези около 60 млн. лева на година да се разпределят по предварително гласувана от общинския съвет инвестиционна програма.
Втори опит
Това е вторият вариант на реформа на платеното паркиране, внесен в Столичния общински съвет. Първият беше на доскорошните коалиционни партньори на кмета и ПП-ДБ - "Спаси София". Той обаче катастрофира в комисиите на общинския съвет и от формацията обявиха, че се отказват от него. Преди ден обаче лидерът на "Спаси София" Борис Бонев заяви, че реформата на паркирането не е погребана и че формацията ще се опита да прокара идеите си, след като темата отново е отворена. По-късно в сряда от партията изпратиха позиция, в която заявяват, че одобряват усилията на Терзиев и ПП-ДБ за реформа в сектора. В същото време виждат и проблеми като липсата на червена зона, което ще доведе до натиск към зелената зона на границата с по-скъпа та синя, както и поскъпването на паркирането за живеещите в районите с платено паркиране. Има критики за липсата на ограничения за служебните абонаменти, на места за зареждане и на такса за паркиране за цял ден. Критикуват и избраните часове за работа на зоните.
Основната разлика в двата варианта е наличието на червена и уикенд зона (предложени от "Спаси София", но отсъстващи от новия вариант), както и ограничаването на местата за служебен абонамент, за което настояват от "Спаси София", но което не е налице в предложението на доскорошните им партньори. В предложението на ПП-ДБ и на кмета е заложено драстично поскъпване на служебния абонамент от 650 лева на месец в синя зона на 1300 лева, а в зелена от 450 лева на 900 лева. Според вносителите това естествено ще намали броя на местата в режим на служебен абонамент.
И ПП-ДБ, и "Спаси София" искат приходите от паркиране да не отиват изцяло в Центъра за градска мобилност, както е сега. От "Спаси София" също искат в ЦГМ да остават само парите за издръжка на зоната. Според тях останалите средства трябва да се разпределят поравно за изграждане на паркинги и за градския транспорт. Кметът Васил Терзиев обаче многократно заяви, че паркинги трябва да се правят през публично-частни партньорства, а не с пари от паркиране.
Политически игри
Дали реформата в паркирането ще мине всъщност зависи от преговорите с останалите политически сили в общинския съвет и най-вече от т. тар. "икономическо мнозинство" около ГЕРБ и БСП. От БСП още в сряда обявиха, че няма как да подкрепят промени на парче, а поскъпването на паркирането няма да реши проблемите с трафика.
Очаква се основната ябълка на раздора да е именно начинът, по който ще се изразходват средствата от паркирането.
Над 22 000 души попълнили анкетата на общината
Промените в паркирането се предлагат след анкета по темата, която Столичната община пусна преди десетина дни. Тя била попълнена от над 22 000, обявиха от администрацията.
Допитването показало, че основен проблем на хората е недостигът на места за паркиране. Това води до голямо обикаляне за търсена на свободни места, паркират далеч от вкъщи и т.н. На 50% от хората им отнема над 10 минути да паркират в центъра и над 50% от хората паркират повече от 5 мин в останалата част на София.
Почти 50% или над 50% искат въвеждане за платена зона за паркиране в "Банишора", "Белите брези", "Борово", "Гоце Делчев", "Красно село" и др.
Според отговорилите в анкетата в "Манастирски ливади", "Кръстова вада" и "Студентски град" има желание за въвеждане на платено паркиране. Проблемът обаче е, че част от инфраструктурата там е частна, а не общинска и това спира въвеждането на зони за платено паркиране. Такива можело да се направят едва след отчуждаване на земята под улиците, изградени при строителството на тези нови квартали на града.
Живущите в синя зона искат тя да работи и в неделя, защото в момента в неделя няма почти никакви свободни паркоместа. Масово хотговорилите не искали уикенд зони в Панчарево, Банкя, на Витоша.
