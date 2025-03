Джаз певицата Даяна Крол включи България в световното си турне

Канадската певица и пианистка Даяна Крол включи за първи път нашата страна в световното си турне. Концертът ще бъде в Националния дворец на културата в София на 30 октомври 2025 г.

Песента ѝ "When I Look in Your Eyes" носи на Крол две награди "Грами" и става платинена в САЩ и Канада. Тя е единствената джаз певица, която има осем дебютни албума, оглавяващи класацията Billboard. Носител е на десет награди JUNO от канадската музикална академия. Има девет златни, три платинени и седем мултиплатинени албума.

Уникалната артистичност и музикалност на Крол е отвъд границите на музикалните стилове, а нейният специфичен - спокоен, но в същото време емоционален глас, изпълнен с ритмична изтънченост я прави един от най-разпознаваемите изпълнители на нашето време, пише за нея "Ню Йорк Таймс".

Даяна Джийн Крол е родена в малко градче в окръг Британска Колумбия през 1964 г. Израства в западната част на Канада и започва да учи пиано, когато е на 4 години. На 15 години вече изпълнява джаз произведения, насърчавана от баща си - пианист с дълбоко познаване и любов към класическите джаз пианисти от 20-те и 30-те години на XX век, като Фатс Уолър, Джеймс Джонсът и Ърл Хайнс.

Едва тийнейджърка, Крол получава стипендия и отива да учи в престижния музикален колеж "Бъркли". След като прекарва две години в Бостън, тя се мести в Лос Анджелис, където е първата и среща с джаз изпълнители от световна величина - басиста Джон Клейтън, барабаниста Джеф Хамилтън, пианиста и певец Джими Роулс, както и легендарния басист Рей Браун, който става неин музикален ментор.

През 1993 г. базираната в Монреал Justin Time Records издава дебютния албум на Даяна Крол "Stepping Out". На следващата година Крол подписва договор с GRP Records.

Успехите на певицата идват с песните "All for You" и "Love Scenes", но световна слава и носи хитът "When I Look in Your Eyes". Той излиза през 1999 г. и остава 52 седмици на върха на Billboard.

С песента си "The Look of Love“, Крол продължава своя възход - албумът е в топ десет на най-продаваните в класацията на Billboard.

Следва хитът "Turn Up The Quiet", който печели две награди Juno.

В "Love Is Here To Stay" Даяна Крол си сътрудничи с нейния дългогодишен приятел и колега Тони Бенет. Дуетните им изпълнения включват още "S’Wonderful" и "They Can’t Take That Away".

Последният албум на звездата е "This Dream Of You", от който е брилятното изпълнение на Крол на "Autumn in New York", високо оценен от критиката, феновете и пресата.

В музикалната си кариера джаз дивата си е партнирала с редица големи имена в джаз, поп и соул музиката. Сред тях са Пол Макартни, Барбара Стрейзънд, Елтън Джон, Тони Бенет, Майкъл Бубле.

Даяна Крол е позната на българската публика с почти цялото си музикално творчество. "Almost Like Being in Love", "Temptation", "California Dreamin", "The Look of Love", "Besame Mucho", "Let’s Fall in Love", "Fly Me to The Moon" са пиеси, с които са израснали две поколения любители на джаза у нас.

Концертът Даяна Крол е на 30 октомври 2025 г. в зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на Eventim. Турнето ѝ обхваща 10 страни, като европейският кръг започва през септември в Хамбург. На Балканите след София, Крол ще гостува и в Истанбул.