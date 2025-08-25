Джей Ди Ванс твърди, че Тръмп се нуждае от още 6 месеца, за да убеди Путин да спре войната

Може да отнеме още шест месеца, за да се сложи край на войната в Украйна, но Русия вече е направила „значителни отстъпки“, твърди вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс. „Независимо от резултата – дали войната ще приключи след три или шест месеца, да се надяваме, не повече – трябва да се гордеем, че имаме президент, който се опитва да спре убийствата“, каза Ванс в интервю за NBC.

Според него президентът Доналд Тръмп води „енергична дипломация“ и вече е постигнал повече от предшественика си Джо Байдън за няколко години, но процесът на преговори не е лесен.

„Понякога чувстваме, че сме постигнали значителен напредък в преговорите с руснаците, а понякога, както президентът каза, е много разочарован от руснаците“, обясни Ванс.

Сред „значителните отстъпки“, направени от Русия, вицепрезидентът на САЩ посочи, че Москва вече не се стремяла да установи марионетен режим в Киев и се съгласява на определени гаранции за сигурност за Украйна.

„Те всъщност бяха готови да проявят гъвкавост по някои от основните си искания, които преди това смятаха за задължителни за прекратяване на войната. … Не казвам, че са се съгласили с всичко. Но това, с което са се съгласили, е признанието, че Украйна ще запази териториалната си цялост след войната“, подчерта Ванс.

Той обеща, че Съединените щати ще продължат да се стремят към мир и ако преговорите стигнат до задънена улица, Вашингтон ще използва „лост“, включително налагане на мита на търговските партньори на Русия. „Ще продължим да правим това, което трябва да направим, за да го постигнем“, увери Ванс.

По-рано Тръмп заяви, че след две седмици ще вземе „много важно решение“, ако войната в Украйна не може да бъде спряна. Той може да наложи „мащабни санкции, масивни мита, и двете - или нищо“. Тръмп уточни, че ще оцени чия е вината за липсата на напредък в постигането на мир, както и готовността на страните да водят диалог помежду си. „Казах им (на руския и украинския президент) да проведат среща. След две седмици ще знам какво да правя“, каза Тръмп.

След това руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Путин е готов да се срещне със Зеленски, но засега дневният ред за двустранните преговори „изобщо не е готов“. Лавров заяви в интервю за NBC, че Украйна може да „съществува“ само при едно условие - ако „пусне“ анексираните от Русия територии. По-рано Ройтерс, позовавайки се на източници, съобщи, че това е искането, което Владимир Путин е поставил като условие за прекратяване на войната.

„Украйна има право да съществува, при условие че пусне хората. Хората, наричани от нея „терористи“, „отделни лица“, които решиха на няколко референдума в Новорусия, в Донбас, в Крим, че принадлежат към руската култура“, обясни Лавров. Украинските власти, твърди той, са си поставили за цел да „унищожат всичко руско“.

Лавров също така заяви, че всякакви гаранции за сигурност за Украйна трябва да отчитат „основните интереси на Русия“. „Нека ви напомня, че през април 2022 г. украинската страна се задоволи с представянето на документ, който може да сложи край на тази война. Тя започна с изявление, че Украйна ще бъде неутрална, необвързана, неядрена държава“, каза министърът.

В същото интервю ръководителят на руското външно министерство нарече Володимир Зеленски „фактическото ръководство на режима“, но постави под въпрос неговата легитимност. Той добави, че Путин е „готов да се срещне“ с украинския лидер, но за да подпише документите, „е необходимо ясно разбиране, че подписът ще бъде положен от легитимно лице“.