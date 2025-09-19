"Дженерали" приключи придобиването на бизнеса на ОЗОФ "Доверие"

Комисията за финансов надзор (КФН) одобри прехвърлянето на застрахователния бизнес на ОЗОФ "Доверие" ЗАД към "Дженерали Застраховане" АД, съобщиха от "Дженерали".
Това стана, след като Комисията за финансов надзор (КФН) одобри тази стъпка с решение, което влиза в сила от 20 септември 2025 г.
С последната фаза по интеграция между двете дружества "Дженерали Застраховане" АД ще затвърди позицията си в здравното застраховане на българския пазар. Общият портфейл поставя дружеството на една от водещите позиции в този сегмент, казаха оттам.
През февруари тази година мажоритарният акционер в компанията - Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В., получи всички необходими регулаторни одобрения за придобиването на ОЗОФ "Доверие" ЗАД.
Прехвърлянето на портфейла на дружеството е последваща стъпка от планираната интеграция.
