Кандидатът на демократите Джо Байдън печели изборите в САЩ. По последни данни той взима той взима 20 електорални гласа от Пенсилвания, с което резултатът му надхвърля нужните 270, за стане 46-тият президент. Все още не е приключило броенето в Аризона, Невада, Джорджия и Северна Каролина. Въпреки това Байдън може да се счита за победител.

Обявяането на резултатите се забави почти три дни заради преброяване на стотиците хиляди бюлетини подадени по пощата. Голяма част от тях бяха за Байдън.

"Нямаме краен резултат, но ще спечелим това състезание", заяви в обръщение късно в петък.

Той не си позволи да обяви победа, а само посочи преброените до момента гласове и преднината си.

"Числата са ясни. Ще спечелим това състезание. Само погледнете какво се случи от вчера до днес (петък вечер б.р.). Преди 24 часа изоставахме в Джорджия, сега водим и ще спечелим този щат. Изоставахме в Пенсилвания, а сега ще спечелим Пенсилвания. Печелим в Аризона, печелим в Невада, всъщност преднината ни в Невада се удвои", заяви Байдън.

Той прогнозира, че ще спечели около 300 електорални гласа при нужни за избирането му 270. Към момента различни медии му дават между 253 и 264 електорални гласа. Разликата идва от това, че в някои прогнози не са включени 11-те електорални гласа от Аризона. Тръмп има между 213 и 214 гласа. Едновременно с това Байдън отчете, че за него са гласували над 74 млн. души.

"Ще повторя – над 74 млн. гласа. Това е повече, отколкото е печелил който и да е кандидат за президент в историята на САЩ", заяви Байдън.

Коронавирусът и икономиката

Милиони американци ясно заявяват, че предпочитат промяната пред това да получат много от същото, каза още Байдън. Той подчерта, че макар още да няма краен резултат от вота, той и кандидатът за вицепрезидент Камала Харис са започнали срещи с експерти, на които обсъждат бъдещите мерки срещу коронавируса и стъпките за икономическо възстановяване. Епидемията става все по-тревожна и САЩ могат да достигнат до 200 хил. нови случая на ден, заяви Байдън. Жертвите вече са около 240 хил., а над 20 млн. души са изгубили работата си.

"Не можем да върнем изгубените животи, но можем да спасим много животи в идните месеци. Икономическият ни план ще се фокусира върху възстановяването", каза Байдън.

Той допълни, че е наясно, че в момента серизоно напрежение и призова хората да бъдат търпеливи и дадат време на изборния процес да приключи.

Джо да не бърза, едва сега започваме

Междувременно Тръмп, който от дни твърди, че има нарушения при изборния процес, посъветва Байдън да не бърза да се обявява за победител. В серия от туитове президентът попита къде са гласовете на военните от Джорджия. Става дума за бюлетини от военнослужещи в чужбина, които трябваше да пристигнат при изборните комисии в петък. "Какво стана с тях?", попита Тръмп.

Той отново даде да се разбере, че ще се опита да обърне изборния резултат чрез съдебни жалби.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

"Джо Байдън не бива да бърза с твърдението, че е президентският пост е негов. И аз бих могъл да кажа същото. Правните процедури едва сега започват", написа Тръмп.

В друг туит президентът заяви, че е имал голяма преднина във всички колебаещи се щати в изборната нощ. После обаче нещата се обърнали.

"Може би тази преднина ще се върне с напредването на правните процедури", заяви Тръмп.

I had such a big lead in all of these states late into election night, only to see the leads miraculously disappear as the days went by. Perhaps these leads will return as our legal proceedings move forward! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Освен това президентът препубликува множество чужди туитове с твърдения за изборни нарушения.