Джуди Денч на 89: Мисля, че сега мога да изиграя всичките си роли много по-добре

"Шекспир: Мъжът, който плаща наема", Джуди Денч, превод Иглика Василева, издателство "Ink"

Джуди Денч е една от най-награждаваните и най-почитани актриси от 50-те години на 20 век и до днес. В своята забележителна кариера тя е изпълнила десетки знаменити роли в киното, в телевизията и на театралната сцена. „Шекспир: Мъжът, който плаща наема“ е посветена на нейните превъплъщение в Шекспирови героини. Книгата представлява непринуден разговор с Брендан О’Хей, с когото са колеги и приятели от дълги години.

Ролята на О’Хей е не просто да структурира и насочва диалога, но и да създаде атмосфера на споделяне и съпреживяване. Той последователно анализира с Денч ролите ѝ от началото на театралната ѝ кариера чак до наши дни. За радост на читателите, във въпросите му се съдържа сюжетът на всяка следваща пиеса, така че не е нужно да сме познавачи на цялостното творчество на Барда, за да проследим най-важното във всяка тема и предмет. И все пак, дори когато става дума за пиеса, която мислим, че познаваме из основи, всеки от нас ще открие за себе си нови възлови моменти, нови възможни подходи към изграждането на образите. Както неведнъж се казва в книгата, не съществува само един правилен начин да се поставя Шекспир. Той говори на целия свят и на хората от всички векове и държави, така остава винаги актуален. Той никога не е еднозначен. „Човек трябва да свикне с редуващите се противоречия – доброто вътре в злото, злото вътре в доброто. Именно това прави героите на Шекспир да изглеждат истински.“

Самата Джуди Денч е възхитително човешко същество. Към излизането на книгата през 2023 тя е на 89 години, но звучи така, сякаш възрастта щедро ѝ е давала и не ѝ е отнела нищо. Актрисата е умна, смирена, мъдра, изпълнена с жажда за живот и за работа. В невероятната ѝ памет са съхранени всички роли, заедно с костюмите, сценографията, колегите, с които си е партнирала, безброй весели и печални истории, свързани с репетиционен процес, представления и турнета.

Джуди Денч е жена, в която всеки ще се влюби. Тя неведнъж споделя, че е отборен играч. "Никога не бих могла да направя соло спектакъл, дори не бих знаела как да изляза на сцената, ако преди това край мен не е имало шеги, вицове и летящи във въздуха гащи." Смехът напира във всяка нейна реплика, а самоиронията ѝ е обезоръжаваща.

Страстта ѝ за театър няма граници. "Не е работа на актьора да прави героя си мил и привлекателен, а да го направи разбираем. Ако се интересуваш само от това, да бъдеш харесван, тогава страшно много са ролите, от които ще трябва да се откажеш."

При все че работата на всеки актьор изисква той да бъде в светлината на прожекторите, Джуди Денч вижда себе си като част от нещо по-голямо. 'Трябва да знаеш колко много и колко малко трябва да играеш, и то така, че това да служи за целите на сюжета. Всяка роля е парче от пъзела и трябва да пасне точно на мястото си в общата картина."

Тя разказва за случаите, в които ѝ е било особено трудно, спомня си с нежност за шеги и за недоразумения. В мислите си се връща към скъпи приятели и партньори и ги споменава с такава топлота, че без излишни думи става ясно какво ги е свързвало. Със своето дълголетие тя се е срещнала с много гениални чаровници – и е надживяла мнозина. „Къде са сега всичките тези хора? Не мога да повярвам. Как е възможно? Бяха толкова живи, толкова енергични, с такова присъствие. Затова трябва да обичаме нашето "сега", нали така?“

Тъй като конкретната тема са Шекспировите роли, с прелета през всички тези изключителни драматургични произведения пред нас се очертават красотата и величието на творчеството на Шекспир, отдава се почит на драмите, комедиите и трагедиите и на мястото им в изкуството, развитието на езика и в личния живот на всеки, който се е докосвал до тях.

"Шекспир: Мъжът, който плаща наема" е брилянтно четиво, в което разговорите и размислите, животът и изкуството сияят с неповторима светлина. Разбира се, на български език това е благодарение на чудния превод на Иглика Василева.