Е-документи заменят стикерите за технически преглед на стъклото на автомобилите

Електронни документи ще заменят стикерите за технически преглед, които се поставят на предното стъкло на автомобилите, съобщи Министерството на транспорта и съобщенията.
"Край на стикерите и бюрокрацията. Вече няма нужда да лепим, късаме и пазим хартийки - всичко ще бъде в електронен формат. Това е малка, но важна крачка към модерна и дигитална държава, в която гражданите получават бързи и честни услуги", казва вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.
Промяната е заложена в проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-32, публикуван днес за обществено обсъждане.
Измененията идват след окончателното становище на Върховния административен съд, който отмени издаването на физически стикери на автомобилите.
В съответствие с европейската Директива 2014/45, хартиените документи ще бъдат заменени с електронни удостоверения. Това ще улесни трансграничните проверки и ще подобри проследимостта на извършените технически прегледи чрез единна информационна система.
За да се гарантира сигурността, при прегледите ще продължи да се използва устройство за цифрова идентификация на автомобила - чрез VIN номер, рама и километропоказател.
С промените се намалява и административната тежест за пунктовете за технически прегледи, като отпада задължението за разпечатване, сканиране и съхранение на хартиени документи, както и за уведомяване на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" при липса на стикери.
Дигитализацията на процеса ще повиши ефективността, ще съкрати времето за обслужване и ще намали риска от технически грешки, посочват от транспортното министерство.
