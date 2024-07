Ед Шийрън подгря с частен концерт тима на Англия за четвъртфинала с Швейцария

Футболистите на Англия започнаха подготовка за тазседмичния четвъртфинал на Европейското първенство срещу Швейцария с частен концерт на Ед Шийран в техния базов лагер в Бланкенхайн, предаде Телеграф във вторник.

Това не е първото подгряване от страна на британската поп звезда на тима преди важен мач. Шийрън гостувал на отбора и на последното европейско първенство, когато националите стигнаха до финала, преди да загубят с дузпи от Италия.

Сега певецът посети футболистите в хотела им, след като гледа победата им срещу Словакия в Гелзенкирхен в неделя.

Гарет Саутгейт планираше да даде на играчите си малко време за почивка след победата срещу Словакия в продълженията, до които тима стигна след изравнителия гол на Джуд Белингам с ножица.

Играчите направиха лека подгряваща сесия в понеделник, а по-късно Шийран ги посетил за акустичния си концерт.

Шийрън, който е свързан с футбола чрез спонсорирането на клуба си от детството Ипсуич Таун, направи представление на закрито с играчи и персонал, седнали пред него в зоната за игри на хотела.

Наличието на Шийрън в тренировъчната база и отварянето ѝ за близки на футболистите целят да направят турнира възможно най-приятен за тима.

На последното световно първенство друга британска звезда - Роби Уилямс, посети отбора на Англия за подобен концерт.