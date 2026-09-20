Ед Шийрън се извини за скандала с Макълмор и нарече отношението на Израел към хората в Газа неоправдано

Британската поп звезда Ед Шийрън се извини за начина, по който е подходил към скандала, възникнал тази седмица, след като рапърът Макълмор беше отстранен като подгряващ изпълнител заради коментари относно окупираните палестински територии.

Прекъсвайки мълчанието си по темата, британският певец определи отношението на Израел към жителите на Газа като "неоправдано".

"Налагало ми се е да вземам трудни решения, допускам грешки и искрено съжалявам за това", заяви Шийрън пред публиката във Филаделфия, където изнесе концерт в събота вечерта за първи път след отстраняването на Макълмор от турнето.

"Никога не съм искал да бъда музикант-активист, но това ме постави в центъра на важен и разпален дебат относно свободата на словото и най-сложния политически въпрос на планетата", каза Шийрън още в началото на концерта си на стадион "Линкълн Файненшъл Фийлд

Той нарече "ужасяващо" нападението на "Хамас" от октомври 2023 г., при което загинаха 1200 израелци. Същевременно определи последвалата война на Израел – отнела живота на хиляди хора в Газа и довела до разселването на почти цялото население – като "катастрофална, неоправдана и непропорционална".

Шийрън също така разкритикува "системната несправедливост" на Западния бряг, където дясното коалиционно правителство на Израел позволи мащабно разрастване на еврейските селища.

Встъпителните думи на поп звездата в събота белязаха рязка промяна спрямо изявленията му по-рано през седмицата, когато той написа в Instagram, че публиката на концертите му "не очаква политически форум", отбеляза Ройтерс.

Някои от феновете на звездата му се разсърдиха, други застанаха зад него, сн. GettyImages

Скандалът около Шийрън избухна, след като Макълмор съобщи в Instagram, че собственикът на отбора "Ню Инглънд Пейтриътс" Робърт Крафт е заявил на Шийрън, че на Макълмор няма да бъде позволено да пее на стадион "Джилет" във Фоксбъро, Масачузетс – където Шийрън има концерти на 25 и 26 септември.

Макълмор заяви, че Крафт и други собственици на стадиони са предупредили Шийрън, че няма да му позволят да изнася концерти на техните обекти, ако Макълмор остане част от турнето, след като е призовал за "Свободна Палестина" по време на концерт на 4 септември на стадион "МетЛайф" в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси. Впоследствие останалите подгряващи изпълнители в турнето се отказаха от участие в знак на солидарност с Макълмор.

Въпреки че се е съобразил с искането на собствениците на стадиони за отстраняването на Макълмор, в събота Шийрън изрази "дълбока загриженост" относно практиката на собствениците на концертни зали да подлагат на проверка съдържанието на изпълненията на артистите. "Това се случва на толкова много места по света, където изнасям концерти, но никога не би трябвало да се случва в свободния свят", каза Шийрън.

Споровете обаче нямаха значение за хората, разговаряли с Ройтерс в събота, преди Шийрън да излезе на сцената.

Джой ВанРулър, 55-годишна учителка от Потстаун, Пенсилвания, заяви, че подкрепя и двамата изпълнители.

"Не е нужно да се намесва политика", каза ВанРулър в интервю пред стадиона във Филаделфия. "Става въпрос за музиката; ние подкрепяме и двамата и всичко е наред."

Макълмор "не трябваше да говори за политика", каза Хавиер Ернандес, 62-годишен дизайнер от Алънтаун, Пенсилвания, чиято дъщеря го е поканила на концерта. "Това дава възможност на хората да надигнат глас и просто да създадат хаос около цялата ситуация. Трябваше просто да си замълчи."

Десетки пропалестински протестиращи се събраха на около половин миля от мястото на концерта преди изявата на Шийрън. Организаторите заявиха, че са там, за да разговарят с хората за условията в Газа и да насочат вниманието към местни групи, защитаващи правата на палестинците.