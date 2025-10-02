Един е загинал при пожар в София, а 35 коли са пострадали

Един човек е загинал при пожар в столичния квартал "Гоце Делчев" тази нощ, а 35 леки коли са пострадали, съобщиха от МВР, предаде БТА.
Сигналът за пожара в изоставена сграда на улица "Силиврия" е получен в 0:36 часа в четвъртък.
Пожарът е засегнал около 2000 квадратни метра. Сградата е паднала. Тя се е използвала за склад.
При разчистването е открито тялото на 45-годишен мъж, съобщи Нова телевизия.
На място са били изпратени шест противопожарни екипа. Един от тях остава на място и в момента. Пожарът е потушен.
От Фейсбук групата "Гоце Делчев" публикуваха снимки от огнената стихия тази нощ. Жители на квартала пишат, че е изгоряла изоставена сграда, която е бившият културен дом. Тя се намира зад 73-то училище "Владислав Граматик" на улица "Силиврия".
Те коментират в социалните мрежи, че това не е първият опит за подпалване на сградата. Предполагат, че пожарът е умишлен с цел бъдещо застрояване на терена.
Бог да прости човека, но пак се сещам за едни 1,500,000 безконтролни руZки павианЭта, които шетат без надзор дето им скимне. И вече изгориха половин България лятото. Пък ведомството на боря сарафович продължава срамежливо да им вика "неизвестни извършители".
Помислих че е Прокуратурата, язък....
Като гледам мястото в Гугъл - прекрасно строително "петно".
Т'ва е Простий Кирчо! Завалията вече е без работа и станал клошар. ;)
По-скоро клошар е жертвата. Ма не пречи и двамата да ги таксуват клошари.
Очаква се да бъде заловен поредния клошар.
Бог да прости загиналия!Днес НС ще разгледа промените в законите, които ще отнемат правото на мунчо да се разпорежда със службите, които са внесени от Александър Рашев от ИТН.От верни слуги на мунчо ИТН се превърнаха в борци срещу него.Цял народ ще види как заедно с путиноидите ППДБ ще гласуват в полза на мунчо, което обаче няма да попречи те да бъдат приети.
Съболезнования на семейството на загиналия мъж. И нека помислим. Кой има полза от пожара???? И виновника, най-вероятно ще се окаже клошар!
Загиналият едва ли е подпалвача. Да видим дали полицията ще пткрие подпалвача и ще добави в обвинението и убийство.