Един е загинал при пожар в София, а 35 коли са пострадали

Един човек е загинал при пожар в столичния квартал "Гоце Делчев" тази нощ, а 35 леки коли са пострадали, съобщиха от МВР, предаде БТА.

Сигналът за пожара в изоставена сграда на улица "Силиврия" е получен в 0:36 часа в четвъртък.

Пожарът е засегнал около 2000 квадратни метра. Сградата е паднала. Тя се е използвала за склад.

При разчистването е открито тялото на 45-годишен мъж, съобщи Нова телевизия.

На място са били изпратени шест противопожарни екипа. Един от тях остава на място и в момента. Пожарът е потушен.

От Фейсбук групата "Гоце Делчев" публикуваха снимки от огнената стихия тази нощ. Жители на квартала пишат, че е изгоряла изоставена сграда, която е бившият културен дом. Тя се намира зад 73-то училище "Владислав Граматик" на улица "Силиврия".

Те коментират в социалните мрежи, че това не е първият опит за подпалване на сградата. Предполагат, че пожарът е умишлен с цел бъдещо застрояване на терена.