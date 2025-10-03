Един късен съботен следобед с творчеството на Миряна Башева

"Събота, късен следобед – малко вали, но приятно", гласи популярната песен по музика на Стефан Димитров и по текст на Миряна Башева. И едва ли има по-подходящо време, което да бъде посветено на живота и творчеството на Башева, от късния съботен следобед.

Тази събота, 4 отктомври, завършва четвъртият сезон на "Литературни маршрути", а краят му ще бъде поставен именно със събитие, посветено на творчеството на поетесата и журналист Миряна Башева, която почина през 2020 г.

Събитието, организирано от фондация "Прочети София" трябваше да бъде под формата на разходка из софийските улици по дирите на Башева, която да започне от нейния дом на ул. "Цар Освободител" №33 и да завърши в Театрална работилница "Сфумато". Там ще бъде изигран спектакълът по нейни стихове "Мислещите тръстики" с режисьор Маргарита Младенова, а входът е свободен.

Заради неособено приятния дъжд през последните дни обаче организаторите решиха да проведат цялото събитие в театралната работилница. Там от 18:00 часа ще има разговор за поетесата с участието на Михаил Неделчев, Георги Борисов, Стефан Димитров, Богдана Карадочева, Иво Балев и Маргарита Младенова.

"Макар да не можем да осъществим първоначално планирания маршрут из града, в който щяхме да минем през ключови места, свързани с Миряна Башева, все пак ще ви срещнем с хора, които ще разкажат повече за нейния живот и творчество през лични, професионални и творчески перспективи“, пишат организаторите от "Прочети София".

Час по-късно ще започне и представлението по поезията на Башева – „Мислещите тръстики“ с режисьор Маргарита Младенова. И двете събития са безплатни.

""Както в „Пир по време на чума“ (Пушкин) или както в „Любов по време на холера“ (Маркес) тъкмо сега – в окото на кризата – е време за поезия. Срещу унизителния страх, неверието, ожесточението, глупостта и развалата, срещу проституцията с думите и празното дрънкане – да изправим на сцената „от упор“ силното слово на Миряна Башева, един апостол на съвременната българска поезия“, казва режисьорката.

Поетесата Миряна Башева е родена на 11 февруари 1947 г. в преселническо семейство от Македония. Майка ѝ София Башева е сестра в "Червен кръст", а баща ѝ Иван Башев работи в Министерство на културата, след което заема поста външен министър в правителствата на Тодор Живков и Станко Тодоров. Башева учи в английска гимназия, следва английска филология в Софийския университет, но не се дипломира. Пише първите си стихове около 24-годишна възраст.

Авторка е на четири стихосбирки, а творбите ѝ са преведени на английски, немски, френски, полски и руски език. Поезията на Миряна Башева е широко известна и защото нейни стихове са се превърнали в незабравими песни като: "Дано", "Тежък характер", "Нека да е лято", "Футуролог", "Васко да Гама от село Рупча", "Ние сме безнадежден случай", "Булевардът" и други.

През 1979 г. създава стиховете към филма "Войната на таралежите", а по покана на Рангел Вълчанов пише сценария за игралния филм "Последни желания". Впоследствие създава сценариите и за няколко документални филма на Вълчанов. Работи като литературен сътрудник в БНТ, като редактор в списание "Отечество", в Студията за игрални филми "Бояна", в списание "Факел", във вестник "24 часа", а най-голяма част от журналистическата си кариера прекарва във в. „Сега“.

Башева е част от "Литературен кръг 39", основан от Блага Димитрова, Радой Ралин, Едвин Сугарев, Владимир Левчев, Петър Манолов, Иван Теофилов, Ани Илков, Биньо Иванов, Николай Колев – Босия. Литературният кръг се е борил да се публикуват творбите на млади автори. Башева е носител на много отличия, сред които и орден "Св. св. Кирил и Методий" - I ст. за заслуги в областта на културата. Поетесата си отиде от този свят на 12 юли 2020 г.