Един от новите влакове на БДЖ удари ТИР на прелез във Враца

Сблъсък между товарен камион и пътнически влак спря привечер в четвъртък влаковете в района на Враца. Инцидентът е станал на жп прелеза във врачанския квартал "Кулата“. Прелезът няма бариера, а само светлинна сигнализация.
22-23 души са били пътниците във влака. Няма пострадали, казаха от екипа, обслужвал влака.
За БТА шофьорът на камиона Свилен Цанков каза, че е намалил, почти спрял преди да премине прелеза.
"Погледнах, нямаше червено, нямаше никаква светлина. Докато тръгнах видях влака, че идва поне с 90 километра в час. Подадох газ да измъкна камиона, но не можах“, добави Цанков.
При удара влакът е влачил камиона няколко метра. Крикът на камиона е паднал върху паркиран на уличното платно Фолксваген голф със софийска регистрация.
Електрическата мотриса е един от двадесетте влакове "Шкода", които бяха доставени и пуснати в употреба в края на август.
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2 коментара
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Ех, заглавие, заглавие... Демек какво, ако влакът не беше от новите, нямаше да удари ТИР-а ли? "Внимание, О, ужасТ, шоГ и боНба, тия новите влакове ходят да удрят ТИР-ове!1!", така ли?! Хайде малко си усмирете стажантите, особено по нощите, на по чашка...
Zадунайските Zиганистанци заслужават да се возят на влакове от 70-те и на москвичи от 80-те.