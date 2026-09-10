Един от новите влакове на БДЖ удари ТИР на прелез във Враца

Сблъсък между товарен камион и пътнически влак спря привечер в четвъртък влаковете в района на Враца. Инцидентът е станал на жп прелеза във врачанския квартал "Кулата“. Прелезът няма бариера, а само светлинна сигнализация.

22-23 души са били пътниците във влака. Няма пострадали, казаха от екипа, обслужвал влака.

За БТА шофьорът на камиона Свилен Цанков каза, че е намалил, почти спрял преди да премине прелеза.

"Погледнах, нямаше червено, нямаше никаква светлина. Докато тръгнах видях влака, че идва поне с 90 километра в час. Подадох газ да измъкна камиона, но не можах“, добави Цанков.

При удара влакът е влачил камиона няколко метра. Крикът на камиона е паднал върху паркиран на уличното платно Фолксваген голф със софийска регистрация.

Електрическата мотриса е един от двадесетте влакове "Шкода", които бяха доставени и пуснати в употреба в края на август.