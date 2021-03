Един от задържаните по шпионския скандал е пуснат срещу самопризнания

Един от задържаните по шпионската афера в петък вече е пуснат срещу парична гаранция, след като е направил пълни самопризнания. Това съобщи главният прокурор Иван Гешев в събота, след като даде интервюто за трите национални телевизии.

Премиерът Бойко Борисов пък се възмути от "радиомълчанието на някои държавни институции у нас", очевидно визирайки президента Румен Радев.

Междувременно САЩ и Великобритания подкрепиха България срещу "зловредната дейност" на Русия у нас.

Гешев нарече групата българската "Петорка от Кеймбридж"

В петък българската прокуратура съобщи, че е задържала шпионска група работила в полза на Русия. Шестима са привлечени като обвиняеми за шпионаж. Групата е събирала класифицирана информация, която представлява държавна тайна, за да я предостави на Русия, твърди обвинението.

Шпионската група е създадена от бивш ръководен кадър на военното разузнаване, когото разследващите нарекоха "Резидент". Това е Иван Илиев, съобщи бТВ, чиято съпруга с руски паспорт също е в групата. Той е завършил школата на ГРУ в бившия Съветски съюз. В петък се опитал да избяга, но е бил задържан в близост до руското посолство в София за по-малко от два часа, каза главният прокурор Иван Гешев.

Останалите четирима задържани са настоящи и бивши военни на различни нива в системата. Двама от тях са действащи, а един в момента е директор на класифицираната регистратура на парламента. По неофициална информация на вестник "24 часа" ставало дума за Любомир Медаров.

Към момента има пълни самопризнания само на един участник в групата. Той е привлечен под наказателна отговорност и е пуснат под парична гаранция, каза Иван Гешев.По думите му кръгът от обвиняеми лица може да се разшири, ако се съберат достатъчно доказателства.

Иван Гешев нерече случаят "уникален", не само в българската история, но и в европейската, след Втората световна война и обясни защо.

"Защото има само една такава история, един случай. Това е т.нар. "Петорка от Кеймбридж", с легендарния разузнавач Ким Филби. Трима, които са работили в службите за сигурност във Великобритания, успяват да избягат. Тук един от нашите обвиняеми направи опит, който се оказа неуспешен. По някои параметри тези два случая си приличат, по някои се различават. Но това е единствен аналог“, каза главният прокурор пред бТВ. Той допълни, че този шпионски случай не може да бъде сравняван с никое дело, което е било до момента в България.

"Петорката от Кеймбридж" е популярно название на шпионите вербувани от съветското НКВД в английския университет през 30-те години на XX в. Това са Харолд Филби, известен като Ким Филби, Доналд Маклийн, Гай Бърджис, Джон Кейърнкрос, Антъни Блънт и атомният физик Алън Мей. Те проникват до тайните на САЩ и Великобритания на най-високо равнище, като предават информацията на руснаците.

Гешев се възмути, че българите са продали родината си за "жълти стотинки, за две, три маркови чанти", както се изрази. "Срамота е - това са офицери, действащи, бивши, които би трябвало да са служили и да служат на страната си, да защитават нейния национален интерес", каза Иван Гешев.

Той уточни, че става въпрос за дело, което засяга чувствителна информация, засягаща не само българската национална сигурност, но и на НАТО, ЕС, на нашите евроатлантически партньори от САЩ. Но шпионската група е била под контрол доста време, така че са взети всички мерки, които могат да се вземат за ограничаване на проблемите, които може да се създадат за националната сигурност, увери главният прокурор.

Борисов: Радиомълчанието е оглушително

"За пореден път радиомълчанието на някои институции в България е оглушително, когато се нарушава националната ни сигурност от чужди служби", коментира случаят премиерът Бойко Борисов в Силистра при поредната си предизборна обиколка.

Той не посочи коя институция визира, но очевидно имаше предвид държавния глава Румен Радев, който през 2018 г. поиска премиерът, министрите и депутатите да запазят "радиомълчание" за избора на нов тип изтребители.

Борисов заяви още, че вече доста световни лидери са осъдили действията на шпионската мрежа у нас.

"Поздравявам българските служби за професионалната работа и за това, че успешно пазят страната ни. С Русия имаме добро партньорство в редица сфери, но тази шпионска дейност трябва да спре", каза още Бойко Борисов.

Когато службите докладваха за шпионската мрежа ги окуражих. Не мога да не благодаря на главния прокурор за личната му ангажираност, защото е сложна материя, не е правена досега", каза Борисов.

"За пореден път се налага да се обявяват за нежелани руски дипломати и с вчерашната операция отново се обръщам към техните ръководители – да спрат да шпионстват в България. Дружбата си е дружба, ние винаги сме я демонстрирали... При всеки случай ще отстояваме националната си сигурност и независимост", каза още премиерът.

Към момента президентът Румен Радев не е излязъл с официална позиция по шпионския скандал.

Русия: За пореден път се демонизира нашата страна

"В условията на усложняване на международната обстановка са очевидни "непрестанни" опити да се забие клин в руско-българския диалог и за пореден път да се демонизира нашата страна", написа посолството на Русия в София на страницата си във Фейсбук няколко часа след пресконференцията на прокуратурата в петък.

В него се казва още, "че до решението на съда по това дело спекулациите относно уж причастността на Русия към разузнавателна дейност срещу интересите на България ще бъдат прекратени".

Москва се надява съдебното разследване да бъде проведено на "деполитизирована, безпристрастна и обективна основа в строго съответствие с нормите на българското и международното законодателство".

САЩ внимателно следи шпионската афера

Държавният департамент на САЩ посочи в изявление, че внимателно следи случая със задържаните за шпионаж в България.

Говорителят на Държавния департамент Нед Прайс написа в Туитър:

"България е приятел, съюзник на НАТО и партньор. Внимателно наблюдаваме българското разследване на предполагаема руска шпионска група. САЩ категорично подкрепят суверенитета на България и се противопоставят на тези злонамерени дейности на нейна територия".

Bulgaria is a friend, NATO Ally, and partner. We are attentively watching the Bulgarian investigation into an alleged Russian spy ring. The U.S. strongly supports Bulgaria’s sovereignty and stands with Bulgarians against these malign activities on their territory. — Ned Price (@StateDeptSpox) March 19, 2021

Великобритания подкрепя България

По-късно Великобритания обяви, че застава до България срещу"злонамерената активност" на Русия, предаде Ройтерс. Лондон допълни, че Москва се опитва да подкопае суверенитета на съюзник в НАТО.

"Напълно подкрепяме усилията на България да разбие предполагаем шпионски кръг и да вземе мерки срещу враждебните действия на Русия на нейна територия", заяви британският външен министър Доминик Рааб в Туитър.