Един от заподозрените за взривовете в Лайпциг е свързан с ГРУ. Взривът е осигурен през България

Той е отговарял за логистиката на нападението, е свързан с руското военно разузнаване ГРУ.
Експлозивът, използван в Лайпциг, е бил доставен в Германия през България и Сърбия. Разследващите предполагат, че той е бил транспортиран в кухини на товарни автомобили и след това е бил скрит в тайници, заровени в земята.
След анализ на данните от автомобил под наем, използван от заподозрените, полицията е открила няколко възможни тайника в района около летището в Лайпциг.
Данните изнесе вестник "Велт“, който е получил достъп до неизвестни досега материали от разследването и е разговарял с високопоставени служители от службите за сигурност, съобщи БНР.
Редакцията на вестника съобщава, че разполага с пълните имена на заподозрените. Това са беларуският гражданин Андрей Ка. и руснакът Олег Ле. Именно събраните до момента следи доказват непоколебимо, че Русия стои зад атаката и бяха причина Германия официално да обвини Русия за атаката.
Вечерта на 4 август летище Лайпциг беше атакувано с дрон, натоварен с експлозиви. В последния момент дронът дал дефект и не успял да стигне до целта си - украински товарен самолет, и да се взриви.
Разследващите са открили останки от още два дрона в близост до летището. Самолетът "Антонов“, който е бил цел на нападението, е бил зареден с около 25 000 литра керосин. Ако взривният заряд беше детонирал, според оценката на разследващите това би предизвикало огромна експлозия и би разрушило части от летището, причинявайки десетки жертви.
"Данните изнесе вестник "Велт“, който е получил достъп до неизвестни досега материали от разследването и е разговарял с високопоставени служители от службите за сигурност, съобщи БНР.""
Туй се едно у "Строго Секретно" или "Афера" е писано:)))
"Детонаторът се откъснал механично".. //
Мащабът: Провал на 3 дрона и риск от масивна експлозияПървоначално се смяташе, че инцидентът е изолиран случай с един дрон, но експертите от Федералната криминална служба на Германия установиха, че в атаката са участвали общо 3 дрона: // Първите два дрона са се повредили или разбили още по време на излитането им край летището. // Третият дрон успява да достигне целта и каца непосредствено до украинския товарен самолет Антонов Ан-124.Експлозията е избегната на косъм, само защото детонаторът се е откъснал механично от взривното устройство в кутията
Правителството на Германия ОТКАЗА да предостави ДОКАЗАТЕЛСТВА с думите-ние сме правителството, требе да ни в€врате. Това в момент на катастрофална загуба на рейтинг в управляващите, които искат чрез истерия и външен враг да отклонят вниманието от загробването на германската и европейска индустрия.
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Рашистите винаги са правели саботажи и са тровели хора.
Гундяев акбар! Пꙋтин наѧкбар - във второто куфарче!
Радев не вярва, че Русия стои зад тази атака! Вероятно украинците са опитали да взривят сами самолета си!
Правят яко постановки, защото нищо друго не им остана на урсулчетата и мерцчетата. Спукана им е работата.. :)
Това ли ти сподели аятошайтанът от Кремъл?
Poro мощно се иZзпори...
Ми6ок! Пожелавам ти да хапнеш руколата на Гебрев - да разбереш що е то „да предостави доказателства“.
"Данните изнесе вестник "Велт“, който е получил достъп до неизвестни досега материали от разследването и е разговарял с високопоставени служители от службите за сигурност, съобщи БНР."" Туй се едно у "Строго Секретно" или "Афера" е писано:)))
"Детонаторът се откъснал механично".. // Мащабът: Провал на 3 дрона и риск от масивна експлозияПървоначално се смяташе, че инцидентът е изолиран случай с един дрон, но експертите от Федералната криминална служба на Германия установиха, че в атаката са участвали общо 3 дрона: // Първите два дрона са се повредили или разбили още по време на излитането им край летището. // Третият дрон успява да достигне целта и каца непосредствено до украинския товарен самолет Антонов Ан-124.Експлозията е избегната на косъм, само защото детонаторът се е откъснал механично от взривното устройство в кутията
Правителството на Германия ОТКАЗА да предостави ДОКАЗАТЕЛСТВА с думите-ние сме правителството, требе да ни в€врате. Това в момент на катастрофална загуба на рейтинг в управляващите, които искат чрез истерия и външен враг да отклонят вниманието от загробването на германската и европейска индустрия.