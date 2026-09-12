Един от заподозрените за взривовете в Лайпциг е свързан с ГРУ. Взривът е осигурен през България

Той е отговарял за логистиката на нападението, е свързан с руското военно разузнаване ГРУ.

Експлозивът, използван в Лайпциг, е бил доставен в Германия през България и Сърбия. Разследващите предполагат, че той е бил транспортиран в кухини на товарни автомобили и след това е бил скрит в тайници, заровени в земята.

След анализ на данните от автомобил под наем, използван от заподозрените, полицията е открила няколко възможни тайника в района около летището в Лайпциг.

Данните изнесе вестник "Велт“, който е получил достъп до неизвестни досега материали от разследването и е разговарял с високопоставени служители от службите за сигурност, съобщи БНР.

Редакцията на вестника съобщава, че разполага с пълните имена на заподозрените. Това са беларуският гражданин Андрей Ка. и руснакът Олег Ле. Именно събраните до момента следи доказват непоколебимо, че Русия стои зад атаката и бяха причина Германия официално да обвини Русия за атаката.

Вечерта на 4 август летище Лайпциг беше атакувано с дрон, натоварен с експлозиви. В последния момент дронът дал дефект и не успял да стигне до целта си - украински товарен самолет, и да се взриви.

Разследващите са открили останки от още два дрона в близост до летището. Самолетът "Антонов“, който е бил цел на нападението, е бил зареден с около 25 000 литра керосин. Ако взривният заряд беше детонирал, според оценката на разследващите това би предизвикало огромна експлозия и би разрушило части от летището, причинявайки десетки жертви.