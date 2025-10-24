Единствената петролна рафинерия в Сърбия може да спре до седмица

Сръбската петролна компания NIS, която е 55% собственост на "Газпром" и "Газпром нефт", може да затвори единствената петролна рафинерия в страната в рамките на една седмица, съобщава Ройтерс, позовавайки се на информирани източници.

NIS, която притежава рафинерия в Панчево, близо до Белград, и мрежа от 350 бензиностанции в цялата страна, беше засегната от американските санкции в началото на октомври след множество отсрочки, предоставени от администрацията на Доналд Тръмп.

Поради ограниченията NIS не успя да осигури партида петрол за своята рафинерия с капацитет 4,8 милиона тона годишно, съобщиха източници пред Ройтерс. Те казаха, че рафинерията разполага със запас от суров петрол само за няколко дни и без нови партиди компанията ще бъде принудена да прекрати дейността си.

По-рано хърватският оператор JANAF, който управлява единствения петролопровод до Сърбия, прекрати работата си с NIS поради американски санкции.

Дъщерното дружество на "Газпром" задоволява 80% от нуждите на Сърбия от бензин и дизелово гориво и над 90% от нуждите ѝ от реактивно гориво и мазут.

Запасите от дизелово гориво и бензин на Сърбия ще стигнат до Нова година, заяви президентът Александър Вучич в началото на октомври. Той нарече американските санкции "лоша новина, която ще бъде усетена от всички граждани" и ще доведе до "изключително тежки последици за цялата страна в политически, икономически и социален план".

Заради кризата главният изпълнителен директор на "Газпром нефт" Александър Дюков и руският заместник-министър на енергетиката Павел Сорокин посетиха Сърбия в средата на октомври. Според "Вечерне Новости" Сърбия е предложила да изкупи руския дял в НИС, за да освободи рафинерията от санкции. Руската страна е отказала и е заявила, че би предпочела да види някой друг като купувач, например Съединените щати, съобщиха източници на изданието.