Единственият все още действащ пожар е в Струмяни, всички останали са под контрол

Единственият все още действащ пожар е този в Струмяни в Пирин, всички останали са под контрол, заяви в неделя сутринта главен комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи и бивш директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Усилията, които полагат колегите на място, дават резултат, но вятърът вчера успя да предизвика ново огнище, различно от досегашните, обясни той пред бТВ.

Главен комисар Николов успокои, че до момента няма разпространение на пожара, тоест "да пълзи" към Пирин и да обхваща още територии. Той съобщи, че около 150 пожарникари и горски работници са на терен, както и повече от 20 пожарни автомобила. По думите му доброволците днес са малко.

Относно пожара край град Българово, главен комисар Николов коментира, че няма загинали и пострадали, но 15 постройки са засегнати.

Кметът на град Българово Константин Щерионов заяви в неделя, че има установен извършител, който е задържан. Образувано е досъдебно производство.

От думите му стана ясно, че засегнатите имоти са над 20 сгради, които са във вилната зона, както и около 4 хиляди декара, пасища и гори.

Тук никога не е имало толкова голям пожар, с такъв голям периметър, каза той, цитиран от БНТ.

Наличните хеликоптери на Военновъздушните сили трябва да получат необходимото оборудване, за да могат още догодина да се включат в гасителните действия, смята главният комисар. Голям проблем тук са пилотите, те трябва да минат специално обучение, да са подготвени, за да могат безопасно да летят и да гасят, посочи Николай Николов.

Заедно с това трябва да организираме подготовката на нови пилоти и да поръчаме специална техника за гасене на пожари, а не военна, която приспособяваме, каза той. По думите му този вариант, който имат сегашните „Спартан“-и, не е добър.

Част от предложенията ни е и закупуване на дронове като селскостопанските - тези, които пръскат, за да можем още по-бързо да реагираме, допълни главен комисар Николов.