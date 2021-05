Една епоха си отива, идва нова: Amazon купи легендарното филмово студио MGM

Явен символ за края на ера в Холивуд и начало на друга, най-голямата в света компания за онлайн търговия – Amazon – купи филмовото студио Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), създало легендарните поредици за Джеймс Бонд и Роки.

Amazon съобщи в сряда, че ще придобие 97-годишното филмово и телевизионно студио да 8.45 млд. долара, което е около 40 процента повече от цената, предлагана от други потенциални купувачи, сред които Apple и Comcast. Според гиганта в онлайн търговията обаче, парите си заслужават.

MGM, известно с логото си с ревящия лъв, е сред най-старите холивудски студиа. То е основано още през 1924 година, в епохата на нямото кино, и заглавията му включват дълъг списък класики.

MGM "има повече звезди, отколкото на небето", казваше навремето съоснователят на студиото Луис Б. Майер. По-голямата част от продукцията на компанията и филмотеката ѝ отпреди 1986 г., обаче, отдавна бяха разпродадени (на Sony Pictures и на Warner Bros, които притежават класически филми на MGM като "Аз пея под дъжда", "Магьосникът от Оз", "Отнесени от вихъра"), припомня "Ню Йорк таймс".

Сега MGM се продава с перлата в короната си – Джеймс Бонд.

Но дори и 007 няма да е изцяло под контрола на Amazon, която ще притежава само 50 процента от шпионския франчайз. Останалата половина е при Барбара Броколи и брат ѝ Майкъл Дж. Уилсън, които си запазват железен творчески контрол, решавайки кога да се прави нов филм за 007, кой ще играе главната роля и пр. Отложената заради пандемията премиера на 25-ия филм за Джеймс Бонд - "Смъртта може да почака", предстои да бъде пусната на 8 октомври т.г.

Основателят и изпълнителен директор на Amazon Джеф Безос е известен като консервативен купувач. Покупката на веригата хранителни магазини Whole Foods за близо 14 млрд. долара през 2017 г. бе най-голямата придобивка в историята на технологичния гигант. Следващата голяма покупка – преди MGM – бе Zappos (1.2 млрд. долара, 2009) и компанията за "умни входни звънци" Ring (1.2 млрд.долара, 2018).

Придобиването на MGM разширява настоящата стратегия на Amazon. Компанията най-вероятно плаща повече от другите за филмовото студио заради твърде важната си услуга Prime membership program, която към момента има около 200 милиона абоната, а всяко домакинство с услуга Prime Video плаща средно по 3 000 долара на Amazon, по данни на Morgan Stanley.

Със закупуването на MGM онлайн компанията се надява да си осигури повече съдържание за стрийминг услугата си, както и приходи от реклама.

Покупката дава достъп на Amazon до повече филми, сериали и известни герои като Роки, РобоКоп и Розовата пантера, както и до кабелния канал Epix.

Това е поредната сделка в медийната сфера за засилване позициите на стрийминг платформи срещу конкуренти като Netflix и Disney+.

AT&T и Discovery обявиха на 17 май, че ще обединят медийните си компании, за да създадат конгломерат, включващ HGTV, CNN, Food Network и HBO.

В опит на противодейства на технологичните компании, които все по-агресивно щурмуват Холивуд през последното десетилетие, през 2019 г. Disney плати 71.3 млрд. долара на Рупърт Мърдок, за да придобие 20th Century Fox, както и както и част от кабелните и международните телевизионни компании.

