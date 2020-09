Едва около 250 деца са поискали да учат онлайн от вкъщи

Протестът срещу носенето на маски в коридорите на училищата. Снимка: БГНЕС

Един ден преди началото на учебната година родителите на едва около 250 ученици са заявили желание децата им да не посещават учебни занятия, а да се обучават онлайн от вкъщи. Това стана ясно от изявление на образователния министър Красимир Вълчев при откриването на академичната учебна година в Тракийския университет в Стара Загора.

През август по искане на родителски организации бяха направени законови промени, според които ученикът може да премине към обучение в електронна среда и по избор на родителя, стига да разполага с дигитално устройство и да демонстрира ангажираност към образователния процес.

До няколко седмици се очаква да стартират и учебните центрове за дистанционно обучение, които ще са в помощ на децата, учещи от вкъщи. Те ще могат да се включват в реално време в уроци, предназначени за техния клас, но с учители и съученици от различни учебни заведения.

Децата, учещи от вкъщи, ще имат право и на консултация с преподавателите, които ще получават съответното възнаграждение за това. "Подписахме колективен трудов договор. Там заложихме включително и 15 лева часова ставка при допълнителна работа на учителите. Така че, те ще бъдат овъзмездени", посочи Вълчев.

Учебната година ще стартира утре присъствено за около 59 000 първокласници и общо над 700 000 ученици и 89 000 преподаватели, посочи още Красимир Вълчев. По думите му всички около 2400 училища у нас са готови за старта на новата учебна година. Тя ще протече в условията на непредвидимост заради ситуацията с коронавируса, но основната цел е обучението да бъде присъствено, допълни министърът.

Красимир Вълчев коментира и протеста на малка група родители пред Министерството на образованието и науката против носенето на предпазни маски в коридорите на училищата, защото причиняват психологически и емоционален дисконфорт на децата. Засега исканията на хората са насочени само към образователната система, но не и към други закрити пространства, в които децата са длъжни да носят маски - градски транспорт, лечебни заведения, магазини.

"Носенето на маски е доказана мярка. Но няма мярка, която да не предизвиква полемика в обществото, готови сме за дебат", посочи Вълчев. По думите му у нас е въведен един от най-либералните режими на противоепидимични мерки в сравнение с останалите държави, тъй като на много места в Европа има изискване за носене на маска дори в час.

Вълчев уточни, че децата ще носят маски в училище не повече от половин час дневно - само в общите помещения. МОН препоръчка, когато е възможно, децата да прекарват повече време на открито в дворовете на училищата.

Редица авторитетни изследвания - например публикуваното на 8 септември проучване в изданието "The New England Journal of Medicine", показват, че носенето на маски е един от най-ефективните методи за неразпространение на Covid-инфекцията. Дори да се стигне до заразяване, маската намалява поетия от засегнатото лице вирусен товар, което е от сериозно значение за по-лекото протичане на инфекцията в общия случай.

Невзаимодействието между отделните паралелки като приетата мярка срещу разпространението Covid-19 дава възможност да не се затваря учебното заведение при заразен ученик или учител, посочи още образователният министър.