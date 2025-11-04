Ефектът на доминото: След Европа зомби тръстове с руски активи се появяват в карибските офшори

Проблемите с тръстовете в Лихтенщайн, много от които загубиха своите управители след санкциите на САЩ срещу Русия, се разпространяват в популярни офшорни юрисдикции на Британските Вирджински острови, Бахамите и Каймановите острови. В резултат на това карибските тръстове с руски активи може да попаднат под юрисдикцията на Обединеното кралство. Защитата на тези активи става все по-трудна за собствениците: юристите отказват да работят с руски клиенти.

Заради санкциите на САЩ в Лихтенщайн, популярен европейски данъчен рай, стотици тръстове останаха без мениджъри, способни да управляват активи или дори да контролират ликвидацията им. Но тези компании, които притежават яхти, недвижими имоти, частни самолети и други активи, имат и дъщерни дружества в други офшорни юрисдикции, които сега също преживяват парализа, разказват представители на сектора пред Financial Times. Лихтенщайнските тръстове често се явяват мажоритарни акционери в компании, регистрирани например на Британските Вирджински острови, които от своя страна може да притежават други компании на Бахамите, като по този начин избягват различни плащания като данък върху капиталовите печалби и ДДС. Такива компании работят по указание на главния тръст, но ако не плащат годишни такси за регистрация, губят възможността да вземат инвестиционни и управленски решения, казват експерти.

"Многопластовата структура на такива тръстове създава ефект на доминото. Загубата на контрол в тези "осиротели" структури ще има последици далеч отвъд Лихтенщайн", казва пред изданието Йоханес Гасер, партньор в Gasser Partner, една от най-големите юридически фирми в страната. А според финансов консултант с преки познания за ситуацията на Британските Вирджински острови, ако компаниите не платят годишните задължения и бъдат заличени от регистъра, активите им ще бъдат прехвърлени под контрола на местните власти. На Британските Вирджински острови те ще попаднат под юрисдикцията на Обединеното кралство, а правата върху собствеността могат да бъдат възстановени само чрез съдебни действия.

Междувременно Обединеното кралство активно прилага санкции срещу Русия и тези, които Лондон смята за свързани с режима на Путин, въпреки че не винаги има достъп до техните активи, които често са скрити чрез вериги от офшорни компании.

Друг адвокат от Лихтенщайн заявява пред вестника, че наскоро с него се е свързал консултант на Бахамите: "Този човек е загрижен, че ако тръстът в Лихтенщайн бъде ликвидиран, бахамската компания, принадлежаща на тръста, просто ще бъде захвърлена на произвола на съдбата, тъй като никой няма да може да действа от нейно име."

Лихтенщайн се присъедини към санкциите на ЕС срещу Русия през 2022 г. Но под ударите им тръстовете попаднаха едва през 2024 г., когато САЩ наложиха санкции на няколко юридически и физически лица от Лихтенщайн заради връзките им с руснаци. САЩ също предупредиха Лихтенщайн и други европейски страни, че финансовите институции, които работят с определени руски клиенти, могат да бъдат обект на вторични санкции, дори ако не са обект на индивидуални санкции.

Официално САЩ наложиха санкции срещу няколко руснаци и техните тръстове в Лихтенщайн, включително Генадий Тимченко, дългогодишен приятел на Владимир Путин и собственик на Volga Group (която консолидира активите на милиардера в енергетиката, транспорта, финансите и други сектори), и Владимир Потанин, президент на Interros Holding (който притежава дялове в Норникел, Росбанк, Т-банк и други).

Но Управлението за финансов пазар на Лихтенщайн (FMA) прие позиция на "нулева толерантност" и препоръча тръстовете да прекъснат връзките си с потенциално проблемни клиенти, дори ако те не бъдат санкционирани. Това би могло да навреди на руснаци, постоянно пребиваващи в Европа и други страни, а не в Русия.

В неотдавнашно изявление правителството на Лихтенщайн оцени броя на свързаните с Русия юридически лица на 218, от които 71 не могат да продължат да функционират поради оставката на попечители или директори. Разследванията на 147 тръста продължават. Според адвокати, с които FT е разговарял, обаче, до 800 тръста може да имат връзки с Русия и да бъдат засегнати от новите ограничения.

Ситуацията стана още по-сложна, след като през септември Адвокатската колегия на Лихтенщайн инструктира адвокатите да не представляват лица от списъка със санкции на САЩ. Това има за цел да защити практикуващите адвокати от вторични санкции, но на практика лишава собствениците на активи от представителство.

Това се превръща в глобален проблем, казва един адвокат пред FT: "Този радикален подход означава, че просто вече не можем да работим с руски клиенти, дори ако те не са в списъка със санкции и активите им не са блокирани."