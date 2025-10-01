Ефектът Роби Уилямс: Чистка в ДАИ, но директорът е спасен

Четирима уволнени, въвеждане на боди камери, ротация на инспектори и независим одит от "Прозрачност без граници" в Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" (ИААА). Това са решенията, които е предприел вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов днес. Те бяха оповестени от пресцентъра на транспортното министерство след срещата на Караджов с ръководството на Агенцията, която е известна със старото си име Държавна автомобилна инспекция (ДАИ).

Взетите мерки идват след скандала с исканите рушвети от шофьорите на камиони, превозващи техниката за концерта на Роби Уилямс в София, отзвука в световните медии и призива на политици за закриване на ИААА. По случая бяха задържани двама инспектори - Борис Борисов и Георги Георгиев.

"Всички ние трябва да се извиним на чуждестранните шофьори, които по изключително грозен начин са били изнудвани от инспектори на "Автомобилната администрация". Те дойдоха в България да свършат своята работа, а се сблъскаха с корупция и рекет. Това е недопустимо. Да поднесем извинение и на българските граждани, защото името на България бе замесено в този скандал", казва Караджов.

Четирима уволнени

След случая с двамата задържани инспектори, ще бъдат освободени и 4-ма служители на Агенцията. Това са директорът на Главна дирекция "Автомобилна инспекция" Владимир Колев, началникът на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София Николай Чавдаров и двама членове на вътрешна комисия по Закона за противодействие на корупцията. Те не са са изпълнили своите задължения да предотвратят подобни злоупотреби, се казва в съобщението на транспортното министерство.

"Отговорността не е само на инспекторите, а и на техните ръководители, които трябва да следят и организират контролната дейност", заявява Караджов.

Назначеният от него нов директор на ИААА Слав Монов през март обаче запазва поста си. Той беше изпълнителен директор на "Столичен автотранспорт" до лятото на 2024 г., когато беше отстранен от т.нар. "икономическо мнозинство" в Столичния общински съвет - групата на ГЕРБ, БСП, ИТН, отцепниците от "Възраждане" плюс Карлос Контрера от ВМРО.

Нови правила

Вицепремиерът Гроздан Караджов обяви и новите правила, които се въвеждат в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Едното е въвеждане на боди камери за всички инспектори на пътя. За това настояваха както неправителствени организации, така и от "Да, България", които внесоха законопроект в парламента.

По този начин ще се гарантира прозрачност, както и задължителна ротация на инспекторите за прекъсване на местните зависимости и схеми, казва Караджов.

"Поканили сме международната антикорупционна организация "Прозрачност без граници" да извърши външен независим одит на Агенцията, в рамките на който ще проверят и всички сигнали за корупция в "Автомобилна администрация", подадени през настоящата година, за да има пълна яснота дали и къде системата е била пробита. Моята отговорност е да защитя българските граждани и честните служители. Почтените инспектори ще бъдат подкрепени, а корумпираните - изобличени и наказани. Давам ясен знак: няма чадър, няма компромиси, няма изключения", заявява Караджов.