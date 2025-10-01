Ефектът Роби Уилямс: Чистка в ДАИ, но директорът е спасен

Четирима уволнени, въвеждане на боди камери, ротация на инспектори и независим одит от "Прозрачност без граници" в Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" (ИААА). Това са решенията, които е предприел вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов днес. Те бяха оповестени от пресцентъра на транспортното министерство след срещата на Караджов с ръководството на Агенцията, която е известна със старото си име Държавна автомобилна инспекция (ДАИ).
Взетите мерки идват след скандала с исканите рушвети от шофьорите на камиони, превозващи техниката за концерта на Роби Уилямс в София, отзвука в световните медии и призива на политици за закриване на ИААА. По случая бяха задържани двама инспектори - Борис Борисов и Георги Георгиев.
"Всички ние трябва да се извиним на чуждестранните шофьори, които по изключително грозен начин са били изнудвани от инспектори на "Автомобилната администрация". Те дойдоха в България да свършат своята работа, а се сблъскаха с корупция и рекет. Това е недопустимо. Да поднесем извинение и на българските граждани, защото името на България бе замесено в този скандал", казва Караджов.
Четирима уволнени
След случая с двамата задържани инспектори, ще бъдат освободени и 4-ма служители на Агенцията. Това са директорът на Главна дирекция "Автомобилна инспекция" Владимир Колев, началникът на Областен отдел "Автомобилна администрация" - София Николай Чавдаров и двама членове на вътрешна комисия по Закона за противодействие на корупцията. Те не са са изпълнили своите задължения да предотвратят подобни злоупотреби, се казва в съобщението на транспортното министерство.
"Отговорността не е само на инспекторите, а и на техните ръководители, които трябва да следят и организират контролната дейност", заявява Караджов.
Назначеният от него нов директор на ИААА Слав Монов през март обаче запазва поста си. Той беше изпълнителен директор на "Столичен автотранспорт" до лятото на 2024 г., когато беше отстранен от т.нар. "икономическо мнозинство" в Столичния общински съвет - групата на ГЕРБ, БСП, ИТН, отцепниците от "Възраждане" плюс Карлос Контрера от ВМРО.
Нови правила
Вицепремиерът Гроздан Караджов обяви и новите правила, които се въвеждат в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
Едното е въвеждане на боди камери за всички инспектори на пътя. За това настояваха както неправителствени организации, така и от "Да, България", които внесоха законопроект в парламента.
По този начин ще се гарантира прозрачност, както и задължителна ротация на инспекторите за прекъсване на местните зависимости и схеми, казва Караджов.
"Поканили сме международната антикорупционна организация "Прозрачност без граници" да извърши външен независим одит на Агенцията, в рамките на който ще проверят и всички сигнали за корупция в "Автомобилна администрация", подадени през настоящата година, за да има пълна яснота дали и къде системата е била пробита. Моята отговорност е да защитя българските граждани и честните служители. Почтените инспектори ще бъдат подкрепени, а корумпираните - изобличени и наказани. Давам ясен знак: няма чадър, няма компромиси, няма изключения", заявява Караджов.
Ако това е вярно, по вероятно е англичаните да са ударили руската подводница.
Майк, руската подводница „Новоросийск“ с ракети "Калибър" е на ръба на катастрофа, аварирала е край Гибралтар. Има риск от експлозия, екологична катастрофа и трагедия подобна на тая с „Курск“ 2000 г. Според руския Telegram канал VChk-OGPU, известен с контактите си в руските разузнавателни служби, в корпуса е започнало натрупване на гориво, което създава риск от експлозия. Екипажът (52 души) е принуден да изпомпва горивото в морето. „Поради повреда в горивната система, горивото изтича директно в трюма. …
На подводницата няма Р.Ч. за ремонт или квалифицирани специалисти, а екипажът не е в състояние да отстрани неизправностите". Тя плава пред кораба „Тайдърдж“ на Кралския флот на НВ.
https://faktor.bg/qdren-koshmar-v-sredizemnomorieto-ruska-podvodnica-s-raketi-kalibar-e-na-raba-na-katastrofa
"Мигновено" в сряда са спрени... "Мигновено" в четвъртък вашите клептомани си бъркат в носа "ам сега к'во да прайм"... "Мигновено" в петък британското посолство звъни на по-високо "алооо!"... "Мигновено" в събота ги прибират... "Мигновено" в неделя намират при обиск стотици евро и лева и "мигновено", още в неделя изчезват от "темата", както се изразява Тиквата... Та, какво стана с мангизите?... И не държа на "мигновен" отговор...
50 м · В Украйна цари оръжеен хаос! От налачто ма СВО -то са изчезнали над 491 000 единици оръжие. Тази цифра почти се е удвоила за една година! И най-абсурдното е, че 94% са „изгубени“, а не откраднати. С други думи, щурмови пушки, гранатомети и пистолети просто... „изчезват“! Къде отиват тези оръжия? На черния пазар? В ръцете на престъпници? Или са „изгубени“ от онези, които биха спечелили от повторната им поява другаде?
Пpeдпoлaгaм, чe мигнoвeнoтo apecтувaнe и увoлнeниe нa pekeтьopитe вeчe ca пpeдизвиkaли „oтзвуk в cвeтoвнитe мeдии“ нa зaдoвoлcтвo oт бъpзaтa peakция нa Гpoздaн Kapaджoв. Нe cтaнa яcнo oбaчe „cвeтoвнитe мeдии“ възмутeни ли ca били, чe шaфьopитe нa Poби Уйлямc ca kapaли c изkлючeни тaxoмeтpи, зa дa му иkoнoмиcaт тakcи. Kakтo и дaли Poби Уйлямc ce e възмутил, чe шaфьopитe му ca гo излoжили пpeд бългapckaтa oбщecтвeнocт c тapиkaтлъka cи? Вчepa eдин „миcлитeл“ oт пocтoяннoтo пpиcъcтвиe ce учуди зaщo Poби …
Уйлямc нe cъoбщил нa публиkaтa cи в cтaдиoнa зa pekeтa!? Явнo akълът му на „мислител“ нe бeшe cтигнaл, зa дa ce ceти, чe peзилът e и зa двeтe cтpaни. Тaka чe Гpoздaн дa нe бъpзa дa ce извинявa нa шaфьopитe, пpeди дa ги e глoбил зa шaшмaлoгиятa им и дa ca ce извинили зa нeя. Нямa зaщo дa пoднacя извинeниe нa бългapckитe гpaждaни, a дa пoиcka извинeниe oт тия, koитo нapoчнo paзлaяxa и пpoдължaвaт дa paзлaйвaт инцидeнтa, зa дa opeзилят зa пopeдeн път имeтo нa „нa тaя дъpжaвa“, kakтo чecтo нapичaт Бългapия.
Тази статия да не е за пудела с пачките евро и Рашко Дамаджаната? ;)
Над 10 години въпросния директор беше в "Автомобилна администрация". По време на неговото управление бяха изведени няколко директори на агенцията с белезници за корупция, но той остана недосегаем. Банкянския чадър го пази, защото се "отчита" достойно.