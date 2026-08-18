Ефремова: Социалните са работили с част от замесените в убийството в Пловдив, родители са отказвали съдействие

Част от непълнолетните, замесени в случая с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, са имали и предишни противообществени прояви, а някои от тях са били насочвани към социални услуги. Въпреки това системата не е успяла да предотврати трагичния инцидент. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова след среща с ръководствата на социалните служби в Пловдив и региона.

"До момента с част от децата е работено, като са били насочвани към социални услуги. При някои от семействата обаче е липсвало съдействие от страна на родителите, а при други се отчитат слаб интерес и липса на доверие към системата за Закрила на детето, което е възпрепятствало оказването на ефективна превантивна подкрепа", посочи Ефремова.

По думите ѝ случаят показва необходимостта от по-добра координация между институциите, които имат ангажимент към защитата на децата. "Някои от тях са били насочвани към услуги, но в крайна сметка системата не е успяла да предотврати случилото се на хълма", каза министърът.

В момента социалните служби и отделите "Закрила на детето" работят с всички деца, които не са задържани. Те са насочени към подходящи социални услуги, където получават подкрепа от специалисти.

За непълнолетните, които се намират в ареста, на този етап социалните служби не могат да предприемат конкретни мерки. След освобождаването им ще бъде преценена необходимостта от допълнителна подкрепа, включително психологическа помощ.

Ефремова съобщи още, че е обсъдена работата със семействата на задържаните деца, както и дали сред техните братя и сестри има други непълнолетни, които се нуждаят от подкрепа.

Според министъра един от основните проблеми е нарушеното доверие в институциите. Тя подчерта, че възстановяването му е ключово за ефективната превенция.

"Фокусът ни е по отношение на превенцията на подобни прояви. На първо място е да подобрим доверието на цялото ни общество към институциите, защото това доверие е нарушено", заяви Ефремова.

По думите ѝ предприеманите мерки няма да бъдат кампанийни, а целта е да се изгради системен подход и по-добро взаимодействие между всички институции, ангажирани с децата в риск и противообществените прояви.