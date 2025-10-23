ЕИК и "вие от коя медия сте". Как репортер се оказа без достъп до парламента

Това, че репортер не беше допуснат до Народното събрание, въпреки че доскоро безпроблемно е влизал в сградата, повдигна въпроса за достъпа на журналисти до парламента. Заради станалото от опозицията заговориха, че медиите трябва да имат свободен достъп до кулоарите на Народното събрание, какъвто нямат от 2 години.

Преди ден се разбра, че репортерката Кристияна Стефанова вече не може да влезе в парламента. В четвъртък Божидар Божанов от "Демократична България" обяви, че не само тя е останала без достъп до Народното събрание.

"Вчера Народното събрание е отнело акредитацията на няколко репортери. Сред тях са такива, като Кристияна Стефанова, задаващи критични въпроси към властта. В същото време, поради неясни критерии, с акредитация остават полу-анонимни сайтчета", написа той.

"Вие от коя медия сте?"

За това, че на Кристияна Стефанов е отказан достъп до сградата съобщи работодателят ѝ - бившия служител на партийната телевизия на "Атака" Ивелин Николов, който сега има собствен сайт - vestonosec.bg, както и подкаст.

"Преди около седмица пиарката на ДПС – НН Велислава Кръстева прояви интерес къде работи Кристияна Стефанова – журналистката, която задава неудобни въпроси на Делян Пеевски. Седмица по-късно акредитацията на Кристияна за парламента беше отнета. Случайност? Лично аз не вярвам в случайности", написа Николов във Фейсбук и сподели видео, в което Кръстева настоява да разбере от коя медия е репортерката.

Стефанова първо отговаря с въпрос: "Какво ви интересува?". След последвалото настояване на Кръстева да знае, репортерката отговаря с "подкаст "ИнтервюТО" и пита дали въпросът ѝ е зададен, защото е попитала нещо лошо. Кръстева ѝ отговаря, че питала, защото разбрала, че е напуснала "Евроком", където работеше доскоро.

След станалото от МЕЧ обявиха, че са готови да осигурят достъп по сградата на Стефанова. "Вчера разбрах, че Кристияна Стефанова заради острите въпроси към Пеевски - тука тази магьосницата от ДПС (Велислава Кръстева - б. ред.) нещо и беше търсила сметка - не са я пуснали в парламента и са и отнели акредитацията. Аз го заявявам пред вас - ако тя има желание, ще я назначим в МЕЧ за сътрудник", каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

"Нямаме информация за причините за отнетите акредитации. Надяваме се те да бъдат върнати и да може всеки репортер да задава неудобни въпроси на управляващите, опозицията - на който прецени", каза в четвъртък пред журналисти Божанов по повод акредитацията на Стефанова.

"Ако дойде време, в което репортерите и медиите да са единни, когато някой зададе неудобен въпрос на политик и политикът си врътне голямото "Д" и си тръгне, останалите не започнат да се цупят заради това, че се е развалил синхронът, може би тогава ще имаме някакъв напредък и в това отношение", каза другият съпредседател на партията Ивайло Мирчев, правейки препратка към сценката, която направи Борисов в сряда, заради журналистически въпроси.

"Не бива и по никакъв начин не трябва да се прави разлика между едните журналисти, които работят да кажем в големи медии, и другите, които работят в малки независими медии, защото в този случай малките независими медии, в които работят по един или по двама души, в един момент се оказват неудобни и започват да бъдат мачкани", каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов като влезе в ролята на бранител на свободата на словото и допълни: "никой няма интерес медиите да бъдат делени на казионни и независими и свободни".

След това той беше попитан защо той самият е гонил представители на медии от пресконференции на "Възраждане". Костадинов обаче разви тезата, че "това не са медии" .

Въпросът за забранените кулоари

В четвъртък Ивайло Мирчев подчерта и това, че журналистите, които се допускат в сградата, нямат достъп до кулоарите, а само до пространството пред входа на пленарната зала.

"Ние първо ще предложим журналистите да имат достъп до цялата сграда на Народното събрание. На председателски съвет вече сме го правили", заяви Мирчев и допълни, че "за комфорта на голямото "Д" и пенсионирания (Бойко Борисов - б. ред.) не се допускат журналистите в цялата сграда".

Радостин Василев също обяви, че представителите на медиите трябва да имат свободен достъп: "За мен журналистите трябва да имат достъп навсякъде, с изключение на стаите на депутатите и тоалетните и баните".

В продължение на десетилетия, докато депутатите заседаваха в историческата сграда на Народното събрание, представители на медии, политици и посетители имаха еднакъв достъп до пространствата около пленарната зала.

През 2023 година обаче, с преместването на заседанията в Партийния дом, на тази традиция беше сложена точка. Решението не беше преосмислено дори след подписка от над 80 представители на медии.

ЕИК и акредитация

"Кристияна не е влизала с акредитация от "Евроком", а именно с такава на сайта "Вестоносец". В един момент от пресцентъра започнаха първо да ми изискват публикуван редакционен екип - направих го. След това поискаха и ЕИК - изписах го. От пресцентъра обаче не ми вдигат телефона, за да им съобщя, че всичко вече е публикувано", пише днес Николов.

В епизод на подкаста на Николов Стефанова казва, че преди ден от администрацията на Народното събрание и казали, че има проблем с акредитацията ѝ. По думите ѝ от пресцентъра ѝ обяснили, че не може да влезе, защото в сайта на "Вестоносец" няма публикуван ЕИК (единният идентификационен код на фирмата): "След това казаха, че трябва да приключи председателският съвет. Жената ми каза по телефона, тъй като аз я попитах за този номер как не е имало проблем предните седмици, в които влизах, тя каза, че има проверки в Народното събрание и аз не знам кой проверява най-висшия орган на държавата, и че заради тези проверки всички сайтове, които нямат подобен номер, няма да бъдат допуснати".

Николов разказва, че също се е обадил на пресцентъра, за да попита какъв е проблемът. "Повториха ми същото – че в сайта не е посочен ЕИК номер", каза той и добави, че и други медии, чиито репортери се допускат до сградата, нямат публикуван ЕИК на сайта си.

От думите му се разбра, че той всяка седмица е подавал заявления за временни пропуски.

От администрацията на Народното събрание обясниха пред Mediapool, че тъй като в случая става дума за медия, която досега не е била акредитирана за достъп до сградата, тя трябва да изпълни изискванията за постоянен пропуск, въпреки че иска репортерката да получи временен такъв.

Какви са правилата?

Акредитациите за журналистите, които искат да отразяват работата на парламента са два вида – временни и постоянни. Правилата как се издават са описани на сайта на Народното събрание. Те се приемат с решение на председателя на парламента и за последно са били променяни през 2023 година.

Временните пропуски позволяват на журналисти, които нямат постоянна акредитация за Народното събрание, да получат достъп до сградата. За целта той трябва да попълни формуляр, подписан от него и от ръководителя на медията или дежурен за деня редактор. Въпросният формуляр трябва да включва следната информация – три имена на журналиста, информация за гражданство, негов имейл, телефон, име на медията, адрес на медията, телефон на медията, редакционен имейл, ден на посещението в сградата, както и длъжността на човека, искащ акредитацията – дали е журналист, оператор, фоторепортер или техническо лице.

При постоянните акредитации ситуацията е малко по-сложна. "Постоянна акредитация се предоставя на електронни медии (радио и телевизия), информационни агенции, всекидневници и национални вестници и списания със седмична периодичност, които поддържат постоянни новинарски и обзорни коментарно-аналитични предавания и рубрики с обществено-политическа тематика и редовно предоставят новини и аналитична информация за цялостната дейност на Народното събрание", пише в правилата.

За постоянни акредитации пак се попълва формуляр, който освен информацията за временен пропуск, се изисква и ЕГН на журналиста. Освен това обаче се изисква и заявление от ръководителя на медията, което трябва да съдържа следните данни - фирма, седалище и адрес на управление, ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон, имейл, както и списък с трите имена на предложените за постоянна акредитация представители на медията, с изрично посочване кои от лицата да бъдат с поименни постоянни пропуски и кои да бъдат включени в ротационни постоянни пропуски.