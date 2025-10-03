ЕК даде месец на България за антикорупционната реформа или задържа част от парите за възстановяване

Европейската комисия ще задържи около 200 млн. евро от второто плащане към България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) заради неизпълнение на една от 59-те мерки по документа - реформата на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Това съобщи веципремиерът и министър на иновациите Томислав Дночев в присъствието на финансовия министър Теменужда Петкова в петък.

Вечерта от Европейската комисия потвърдиха, че задържат част от заявените през юли от България 653 млн. евро, без да посочват сумата. На България е пратена първоначалната оценка на изпълнението на изискваните от нея реформи, за да получи парите и ѝ е даден един месец да отговори и да предприеме някакви действия. Ако след това Комисията все още счита, че реформата при антикорупционната комисия не е изпълнена, ще бъде задържана част от плащането. Сумата се изчислява по метод на Брюксел, който явно Дончев е използвал, за да пресметне обявените от него 200 млн. евро.

"След това България ще разполага с шест месеца, за да предприеме действия и да изпълни оставащото изискване. След като ключовият етап бъде изпълнен, останалата част от плащането ще бъде освободена", съобщават от Брюксел. Оттам допълват, че "този подход позволява на държавите членки да се справят с неприключените ключови етапи, като същевременно получат средства за онези ключови етапи и цели, които са били успешно изпълнени".

Комисията обяви още, че е установила, че България е изпълнила успешно 58 от 59-те ключови етапи и цели, определени в решението за изпълнение на Съвета за втората вноска.

Водещите мерки в настоящото искане за плащане включват:

реформа за повишаване на качеството и достъпността на образованието и обучението на всички равнища, насочена към повишаване на уменията на работната сила и подкрепа за дългосрочното икономическо развитие;

реформа за укрепване на съдебната система и рамките за обществените поръчки, повишаване на прозрачността, ефикасността и отчетността, като същевременно се приемат надеждни механизми за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, с цел насърчаване на почтеността и общественото доверие.

регулаторна инициатива за дефиниране на "енергийната бедност" с цел да се защитят уязвимите потребители;

инициатива за развитие на капацитета за съхранение на електроенергия, гарантиране на стабилни енергийни доставки и разширяване на използването на енергия от възобновяеми източници.

"Тези реформи и инвестиции целят подобряване на качеството на живот на българските граждани чрез намаляване на разходите за енергия, намаляване на въглеродните емисии и насърчаване на социалното приобщаване чрез целенасочени подобрения в образованието, здравеопазването и цифровата инфраструктура", допълва се в съобщението на ЕК.

Заради неизпълнената реформа на Комисията за борба с корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество обаче се отлага част от плащането.

В момента тече процедура по избор на ново ръководство на комисията, която проведе изслушвания на четиримата кандидати, но повече от месец по въпроса няма движение. Междувременно, "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски поиска закриване на комисията, а "Демократична България" - реформиране на органа. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви за запазване на органа тъкмо защото той е във фокуса на реформите, изисквани от България по ПВУ.

До дни България ще получи 440 млн. евро от второто плащане, обясни още Томислав Дончев.

На 2 октомври правителството е изпратило и искане за третото плащане по ПВУ, което би трябвало да е на значително по-висока сума - 1.6 млрд. евро. Доколкото страната е изпълнила реформите по него, Дончев се надява фискът да получи скоро и тази сума, така че до Нова година в бюджета да влязат общо 2 млрд. евро (близо 4 млрд. лв.) по ПВУ.

От началото на годината по плана са разплатени над 1.8 млрд. лв. Всички средства по първото плащане за разплатени, като с пари от националния бюджет са платени и около 0.5 млрд. лв., които се очаква да бъдсат възстановени от Брюксел, уточни финансовият министър Теменужка Петкова.

Тя подчерта, че задържаните 200 млн. евро заради КПК няма да се отразят на дефицита на начислена основа, защото се водят вземане.

Правосъдният министър Георги Георгиев каза, че правителството работи и по реформите, необходими за следващите плащания. До седмица за обществено обсъждане ще бъде публикуван проектът на Закон за лобизма.

Предстои да се разгледат и промени, свързани с дигитализацията на административните производства, както и нови промени в Закона за публичните предприятия.