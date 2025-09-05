ЕК глоби Google с 2.95 млрд. евро за "изкривяване" на пазара на онлайн реклама

Брюксел наложи в петък глоба от 2.95 милиарда евро на Google за злоупотреба с доминиращото си положение на пазара на рекламни технологии, въпреки заплахата от търговски отмъщения от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Изпълнителния орган на ЕС обяви, че американският технологичен гигант е обвинен в изкривяване на пазара за онлайн реклами, като е облагодетелствал собствените си услуги за сметка на конкурентите, рекламодателите и онлайн издателите, разказа "Политико".

Собствеността на Google върху различни части от екосистемата за цифрови реклами, включително софтуера, който рекламодателите и издателите използват за закупуване на онлайн реклами, създава “вродени конфликти на интереси”, според Комисията.

"Google сега трябва да предложи сериозно решение за справяне с конфликтите на интереси, и ако не успее да го направи, няма да се поколебаем да наложим строги мерки", заяви изпълнителният вицепрезидент на Европейската комисия Тереза Рибера в изявление.

Първоначално Комисията възнамеряваше да наложи глобата в понеделник, преди търговският комисар на Брюксел Марош Шефчович да се намеси, за да спре решението на фона на продължаващите заплахи за мита от Тръмп.

Белият дом използва масирани мита и заплахи за търговски отмъщения, за да принуди чуждестранни държави и институции, откакто Тръмп се върна на поста през януари.

Google има срок до началото на ноември, т.е. 60 дни да информира Комисията как възнамерява да разреши конфликта на интереси и да отстрани предполагаемата злоупотреба.

Комисията заяви, че няма да изключи структурно отделяне на активите на Google в областта на рекламните технологии, но "първо иска да чуе и оцени предложението на Google".

През 2023 г. Комисията издаде обвинителен лист на Google, в който заключи, че задължително отделяне на част от операциите на интернет търсачката в областта на рекламните технологии може да бъде единственият начин ефективно да се предотврати облагодетелстването на собствените ѝ услуги в бъдеще.

Това все още не е приложено.

Глобата на Комисията от няколко милиарда евро е по-ниска от глобата от 4,34 милиарда евро, наложена на Google от изпълнителния орган на ЕС през 2018 г. за злоупотреба с доминиращо положение, свързана с мобилните устройства с Android, но е по-висока от глобата от 2.42 милиарда евро, с която компанията се сблъска през 2017 г. за облагодетелстване на собствената си услуга за сравнително пазаруване.

Решението на Комисията идва в момент, когато паралелно дело пред американските съдилища скоро ще започне.

През април федерален съдия в САЩ установи, че Google е поддържал незаконно монопол в рекламата при търсене с дисплей, и съдебен процес е насрочен да започне на 22 септември.