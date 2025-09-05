ЕК глоби Google с 2.95 млрд. евро за "изкривяване" на пазара на онлайн реклама

Брюксел наложи в петък глоба от 2.95 милиарда евро на Google за злоупотреба с доминиращото си положение на пазара на рекламни технологии, въпреки заплахата от търговски отмъщения от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Изпълнителния орган на ЕС обяви, че американският технологичен гигант е обвинен в изкривяване на пазара за онлайн реклами, като е облагодетелствал собствените си услуги за сметка на конкурентите, рекламодателите и онлайн издателите, разказа "Политико".
Собствеността на Google върху различни части от екосистемата за цифрови реклами, включително софтуера, който рекламодателите и издателите използват за закупуване на онлайн реклами, създава “вродени конфликти на интереси”, според Комисията.
"Google сега трябва да предложи сериозно решение за справяне с конфликтите на интереси, и ако не успее да го направи, няма да се поколебаем да наложим строги мерки", заяви изпълнителният вицепрезидент на Европейската комисия Тереза Рибера в изявление.
Първоначално Комисията възнамеряваше да наложи глобата в понеделник, преди търговският комисар на Брюксел Марош Шефчович да се намеси, за да спре решението на фона на продължаващите заплахи за мита от Тръмп.
Белият дом използва масирани мита и заплахи за търговски отмъщения, за да принуди чуждестранни държави и институции, откакто Тръмп се върна на поста през януари.
Google има срок до началото на ноември, т.е. 60 дни да информира Комисията как възнамерява да разреши конфликта на интереси и да отстрани предполагаемата злоупотреба.
Комисията заяви, че няма да изключи структурно отделяне на активите на Google в областта на рекламните технологии, но "първо иска да чуе и оцени предложението на Google".
През 2023 г. Комисията издаде обвинителен лист на Google, в който заключи, че задължително отделяне на част от операциите на интернет търсачката в областта на рекламните технологии може да бъде единственият начин ефективно да се предотврати облагодетелстването на собствените ѝ услуги в бъдеще.
Това все още не е приложено.
Глобата на Комисията от няколко милиарда евро е по-ниска от глобата от 4,34 милиарда евро, наложена на Google от изпълнителния орган на ЕС през 2018 г. за злоупотреба с доминиращо положение, свързана с мобилните устройства с Android, но е по-висока от глобата от 2.42 милиарда евро, с която компанията се сблъска през 2017 г. за облагодетелстване на собствената си услуга за сравнително пазаруване.
Решението на Комисията идва в момент, когато паралелно дело пред американските съдилища скоро ще започне.
През април федерален съдия в САЩ установи, че Google е поддържал незаконно монопол в рекламата при търсене с дисплей, и съдебен процес е насрочен да започне на 22 септември.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Брюкселските кочани явно са решили , че технологичните корпорации следва да им плащат масрафите на зеления оркраински нарк*ман. Ми ме, не трябва. Едно е да наложат , друго е Гуглето да им я плати. Едно евро няма да видят. Никой ме иска да рантути оркраинската нагла п*плач.
Maлко! С 2 нули повече и Тръмп може да омекне! Той само от това разбира!