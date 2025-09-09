EK: Имаме проблем в Белград

Сериозното насилие и вандализъм по улиците на Сърбия трябва незабавно да спрат, каза еврокомисарят по разширяването Марта Кос.

Тя разкритикува обидите, отправени към членове на Европейския парламент от високопоставени сръбски представители, съобщават сръбските медии.

"Имаме проблем в Белград. Очакваме полицията да действа по подходящ начин и да зачита основните права", каза Кос.

Тя добави, че изявленията на президента на Сърбия Александър Вучич и председателката на сръбския парламент Ана Бърнабич, в които са отправили обиди към евродепутати, присъствали на антиправителствен протест в петък в северния сръбски град Нови Сад, няма да подобрят мнението за ЕС в Сърбия, съобщи агенция Бета.

"Ако наричате депутати от Европейския парламент измет, това показва съмнително разбиране за демокрацията," каза Марта Кос.

Няколко хиляди души се събраха в Нови Сад в петък, настоявайки за предсрочни избори, в поредния от вълна студентски протести в Сърбия, предизвикана от срутване на козирката на жп гарата в града през ноември, в резултат на което загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори.

В обръщението си след протеста в Нови Сад Вучич заяви, че на демонстрантите е "помагала измет от Европейската зелена партия, най-лошата европейска измет, която е дошла в Нови Сад тази вечер да подкрепи това насилие“. Той отбеляза, че присъствалите на протеста евродепутати ще бъдат съдебно преследвани в съответствие със сръбското законодателство.

Две парламентарни групи в Европейския парламент осъдиха реакцията на полицията към демонстрантите в Нови Сад и обидите, отправени към Зелените от сръбския президент.

На петъчния протест в Нови Сад полицията използва палки, бронирани машини и сълзотворен газ, за да разпръсне събралите се, след което малка група маскирани демонстранти нападна полицейския кордон пред сградата на Философския факултет, припомня Радио Свободна Европа.

Протестиращите обвиниха силите на реда в прекомерна употреба на сила, което беше отречено от полицията и властите.

Кос посъветва сръбските власти да се съсредоточат върху реформите за членство в ЕС, за които са поели ангажимент пред нея и пред председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Изградете независимо правосъдие, което ще се бори ефективно с корупцията. Освободете медиите и им дайте възможност да информират независимо. Осъществете изборни реформи, които ще гарантират, че само волята на сръбските граждани ще определи мнозинството в парламента, каза Кос, цитирана от БТА.

По думите ѝ това е възможен начин за излизане от кризата. Тя отбеляза, че демокрацията и върховенството на закона са изисквания, които се подразбира, че трябва да се прилагат от страните кандидатски за членство в ЕС.