ЕК: На този етап няма заплаха за горивата, но държавите трябва да имат план да действие заради санкциите

Европейската комисия не вижда на този етап заплаха за сигурността на доставките заради наложените от САЩ санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт", заяви в понеделник говорителката на ЕК Ана-Кайса Итконен.

Имаме законодателство за хранилищата, според което всички страни членки трябва да имат запаси от петрол за 90 дни. И сме в тесен контакт със страните, що се отнася до решението на САЩ от миналата седмица, защото то, разбира се, може да има отражение", допълни тя.

Призоваваме държавите от ЕС да започнат да следват целите за разнообразяване на енергийните източници, осигуряваме подкрепа, добави говорителят. По неговите думи е възможно да настъпят отражения заради новите санкции, затова държавите трябва да имат планове за действие. Има и други източници за доставки, готови сме да окажем подкрепа при нужда, заяви говорителят.

"Лукойл" има рафинерии в няколко държави от ЕС, сред които България и Румъния.

Междувременно в понеделник еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен е на посещение в Румъния, а във вторник идва в България.

Както Mediapool вече писа, на 23 октомври САЩ удариха със санкции големите руски петролни компании и обвиниха руснаците в липса на ангажимент за прекратяване на войната в Украйна, докато Москва провеждаше мащабни ядрени учения.

Новите санкции бяха обявени само ден, след като се разбра, че плановете за среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин са провалени. Тръмп заяви пред репортери, че е отменил срещата, защото "е почувствал, че просто не е правилно за него" да я провежда.

Министерството на финансите на САЩ заяви, че двете най-големи петролни компании в Русия - "Роснефт" и "Лукойл", са били взети на прицел в опит да се навреди на способността на Москва да финансира военната си машина.

В санкционния списък попадат още "Куйбишевска нефтена рафинерия", "Сибнефтегаз", "Башнефт", "Ванкорнефт", "Източносибирска нефтена и газова компания", "Грознефтегаз", "Рязанска нефторафинерна компания", "Самаранефтегаз", "Краснодар нефтегаз", "Ачинска рафинерия", "Оренбургнефт", "Удмуртнефт", "Юганскнефтегаз", "Уралойл" и други. Българската "Лукойл Нефтохим Бургас" не е изрично посочена, но доколкото е собственост на "Лукойл" ще бъде засегната.