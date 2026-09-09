ЕК отпуска на Испания близо 115 милиона евро за управление на миграцията в Сеута

Европейската комисия съобщи, че ще предостави на Испания спешна помощ от 114,7 милиона евро за овладяване на обстановката в Сеута след многобройните незаконни преминавания през границата с Мароко на 30 и 31 юли.
Комисията отбелязва, цитирана от БТА, че непосредствено след събитията е предложила на Испания финансова и оперативна помощ. Днешното решение е в отговор на искането, подадено от Испания на 24 август. Отпуснатите днес средства ще послужат за подобряване на наблюдението на границата, за защитата на инфраструктурата по сигурността, за разполагане на допълнителни служители и оборудване, се уточнява в съобщението.
В отговор на искането на Испания от 28 август Европейската гранична служба "Фронтекс" е готова да удължи всички съществуващи оперативни планове на съвместните дейности в Испания през следващата година, допълва ЕК. Удължаването на настоящата съвместна операция вече е договорено и ще осигури присъствие на служители от Постоянния корпус в Сеута. Службата е готова да предостави морско оборудване и да участва във връщанията на незаконни имигранти.
Европейската полицейска служба "Европол" е потвърдила, че ще продължи съществуващото сътрудничество с испанските власти по разследвания на мрежи за незаконно прехвърляне на мигранти.
ЕК добавя, че водеща задача е осигуряването на бързо връщане на всички, които остават засега в Сеута незаконно. Комисията и испанските власти ще създадат съвместна група по въпросите за изплащане на спешната помощ. Комисията разполага с 30 дни, за да изплати до 80 на сто от отпуснатата днес сума, след като бъде подписано съответното споразумение с испанските власти. Финансирането може да покрие допустими действия със задна дата, от деня на началото на кризата.
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