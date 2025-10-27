ЕК предоставя близо 14 млн. евро за международно журналистическо сътрудничество

Европейската комисия съобщи днес, че предоставя 13,8 милиона евро за международно сътрудничество на журналисти по програмата "Творческа Европа". Целта е европейските медии да бъдат подкрепени пред лицето на различните предизвикателства, включително по отношение на финансовата устойчивост на професионалната журналистика, се отбелязва в съобщението.
Комисията очаква до февруари догодина проекти, които ще бъдат финансирани с до 2,5 милиона евро за срок от две години. Поканата е отворена и към организации, които могат да бъдат посредници при разпределянето на финансиране към местни и регионални медии, обществени медии, разследващи журналисти или медии, специализирани в разпространяването на новини от обществен интерес.
С пренасочването на читателите към онлайн новинарски източници, оцеляването на традиционните медии е трудно, а по-малките и независими медийни организации са застрашени, отчита ЕК. Според комисията осигуреното финансиране може да помогне за продължаване на работата на медиите, които осигуряват собствена информация и допринасят за медийното разнообразие.
Изграждането на обществена устойчивост, подкрепата за медийната грамотност и помощта за независимата журналистика са част от по-широките усилия на ЕК за овластяване на европейците да вземат информирани решения и да участват активно в демократичните процеси, се допълва в съобщението.
Миналата седмица комисията съобщи, че предоставя три милиона евро за проекти, свързани с медийната грамотност. Комисията очаква предложения до 11 март догодина, като проектите трябва да предвиждат възможности за подобряване на обществената устойчивост срещу дезинформацията.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
