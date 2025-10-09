 Прескочи към основното съдържание
ЕК ще разследва предполагаем унгарски шпионаж

7 коментара
Виктор Орбан
Вътрешна група в Европейската комисия ще проучи твърдения за унгарски разузнавачи, които под прикритието на дипломати са се опитвали да се инфилтрират в евроинституциите, да шпионират официални лица и да ги вербуват да работят за Унгария и правителството на Виктор Орбан.
 
В ръководеното от "Шпигел" разследване се твърди, че това е било между 2015-2017 година, когато сегашният унгарски еврокомисар по здравеопазването Оливер Вархеи е бил постоянен представител на Унгария в ЕС.
 
"Комисията приема такива твърдения много сериозно. Оставаме ангажирани да защитим персонала ѝ, информацията и мрежите от нелегално разузнавателно наблюдение. Създадохме вътрешна група, която да провери твърденията", заяви нейният говорител Балаш Уйвари.
 
Той каза, цитиран от БНР, че е задължение на еврокомисарите да гарантират, че спазват изискванията по договорите на ЕС и Кодекса на поведение.
 
Преди да поемат поста, те преминават през цялостен процес на проучване, в т.ч. изслушване пред Европарламента, припомни Уйвари.
 
Завеждащата пресслужбата на Комисията Паула Пиньо допълни, че случаят е докладван на председателката Урсула фон дер Лайен.
 
Твърди се, че шпионите предлагали пари срещу чувствителна и поверителна информация от институциите на ЕС.
 
През януари Европейският парламент обсъди подобни твърдения, като отбеляза, че европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) е била сред институциите, засегнати от унгарски шпионаж, след като преди това е започнала разследване на съмнения за злоупотреби по проект, свързан с унгарския премиер Виктор Орбан.

  1. мунчо в затвора!
    #7
    Отговор на коментар #3

    А само един путиноид може да защитава путинската изтривала Орбан.

  2. kompetenten
    #6

    Орбанските мекерета трябва да бъдат изритани от брюксел.

  3. Poro
    #5
    Отговор на коментар #2

    Мани, мани... Явно нещо много секретно се прави в Брасълс и даже страните членки нямат достъп до тия секрети:))) Транспаренси отвсекъде хахахаха

  4. Poro
    #4

    Че тя Унгария нали е в ЕС ве? Как точно да се инфилтрира в ойроинститиуциите и да шпионира? Нали маджарите участват в решения и процеси в Унията? Кви са тия простотии ве:)))

  5. lindentown
    #3
    Отговор на коментар #1

    Това само един чистокръвен монголо-татар може да направи подобно тъпоумно изказване! Добре, че има и славомакедонци и шопи в тая държава!

  6. lindentown
    #2

    Да инфилтрират в евроинституциите?! Какви са тия малоумия, та Унгария е член на ЕС от 2004г. Имали са и имат еврокомисари, евродепутати, директори на дирекции, десетки и стотици отговорни сътрудници и т.н. В ЕС наистина са изперкали тотално!

  7. мунчо в затвора!
    #1

    Унгария отдавна вече не е нормална европейска страна, а путински филиал на един тиранин и е задължително веднага да се обезвреди, като се отмени задължителното единодушие в ЕК, и се въведе принципът на мнозинството.За наш срам, използвайки за претекст Македония, ние сме против това и така подкрепяме орбанизма.

