ЕК ще разследва предполагаем унгарски шпионаж

Вътрешна група в Европейската комисия ще проучи твърдения за унгарски разузнавачи, които под прикритието на дипломати са се опитвали да се инфилтрират в евроинституциите, да шпионират официални лица и да ги вербуват да работят за Унгария и правителството на Виктор Орбан.

В ръководеното от "Шпигел" разследване се твърди, че това е било между 2015-2017 година, когато сегашният унгарски еврокомисар по здравеопазването Оливер Вархеи е бил постоянен представител на Унгария в ЕС.

"Комисията приема такива твърдения много сериозно. Оставаме ангажирани да защитим персонала ѝ, информацията и мрежите от нелегално разузнавателно наблюдение. Създадохме вътрешна група, която да провери твърденията", заяви нейният говорител Балаш Уйвари.

Той каза, цитиран от БНР, че е задължение на еврокомисарите да гарантират, че спазват изискванията по договорите на ЕС и Кодекса на поведение.

Преди да поемат поста, те преминават през цялостен процес на проучване, в т.ч. изслушване пред Европарламента, припомни Уйвари.

Завеждащата пресслужбата на Комисията Паула Пиньо допълни, че случаят е докладван на председателката Урсула фон дер Лайен.