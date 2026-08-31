EК ще следи по-строго ChatGPT

Чатботът с изкуствен интелект ChatGPT, платформата за онлайн игри Roblox и социалната мрежа Reddit, вече ще бъдат подложени на по-строги правила за защита на потребителите в ЕС. Това съобщи днес Европейската комисия, цитирана от Франс прес.

Тези услуги са включени в списъка на големите онлайн платформи и търсачки, подлежащи на този режим, както е предвидено в европейския регламент за цифровите услуги (DSA), след като и трите преминаха прага от 45 милиона потребители в ЕС.

По този начин ChatGPT става първата услуга, базирана на ИИ, която ще трябва да се съобрази с по-строгата нормативна рамка на ЕС.