EК ще следи по-строго ChatGPT

Чатботът с изкуствен интелект ChatGPT, платформата за онлайн игри Roblox и социалната мрежа Reddit, вече ще бъдат подложени на по-строги правила за защита на потребителите в ЕС. Това съобщи днес Европейската комисия, цитирана от Франс прес.
Тези услуги са включени в списъка на големите онлайн платформи и търсачки, подлежащи на този режим, както е предвидено в европейския регламент за цифровите услуги (DSA), след като и трите преминаха прага от 45 милиона потребители в ЕС.
По този начин ChatGPT става първата услуга, базирана на ИИ, която ще трябва да се съобрази с по-строгата нормативна рамка на ЕС.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.